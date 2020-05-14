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"Опора России" опасается удвоения безработицы на фоне новых рекомендаций Роспотребнадзора

Глава организации Александр Калинин выразил опасение, что часть бизнеса может не открыться на первом этапе снятия ограничений

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Глава общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин выразил опасение, что часть бизнеса может не открыться на первом этапе на фоне новых рекомендаций Роспотребнадзора по соблюдению безопасности при снятии ограничений, также из-за отмены нерабочих дней это может привести к удвоению официальной безработицы. Такое мнение он выразил в четверг ТАСС.

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По его словам, выполнение рекомендаций Роспотребнадзора при открытии бизнеса на первом этапе возможно только если у предприятия есть "высокорентабельные" постоянные заказы, позволяющие окупить все затраты, в том числе на обеспечение мер эпидемиологической безопасности. В остальных случаях бизнес вынужден будет ждать следующего этапа снятия ограничительных мер. Он напомнил, что 11 мая президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил, что режим нерабочих дней 12 мая заканчивается.

"Можно сокращать персонал, переводить на неполную рабочую неделю, на вынужденный простой. На основании трудового кодекса, конечно. Поэтому у бизнеса есть выбор: либо соблюдать такие избыточные требования, либо не открываться. Мы прогнозируем удвоение официальной безработицы в ближайшее время", - сказал он.

Накануне Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для организаций различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Они касаются работы химчисток и прачечных, ателье, салонов красоты, бань и саун, транспорта, а также для образовательных организаций, общепита, сельскохозяйственных предприятий, строек и различных магазинов. К общим требованиям для разных сфер относятся обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.

9 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничительных мер в три этапа. Согласно им, начинать смягчение ограничений следует, когда коэффициент распространения инфекции снизится до 1, то есть один инфицированный будет заражать не больше одного человека.

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