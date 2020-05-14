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МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году

Как ожидается, мировое предложение нефти в мае упадет до девятилетнего минимума из-за сделки ОПЕК+ и органического сокращения добычи
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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 14 мая. Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки - с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки на фоне начала снятия ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за коронавируса, следует из майского отчета агентства.

МЭА считает, что постепенное ослабление ограничений на передвижение помогает восстановлению спроса. По оценкам агентства, к концу мая под теми или иными ограничениями из-за коронавируса будут находиться 2,8 млрд человек по всему миру против недавнего пика, который коснулся 4 млрд человек.

"Несмотря на то, что многие люди все еще находятся под ограничениями, часть бизнеса начинает вновь работать, некоторые люди возвращаются на рабочие места, что приводит к увеличению спроса на нефть. Принимая во внимание эти обстоятельства, мы повысили нашу оценку спроса. Прошлый прогноз улучшен до 8,6 млн баррелей в сутки", - говорится в отчете. 

В апрельском отчете МЭА прогнозировало, что спрос на нефть в мире в 2020 году снизится из-за распространения коронавирусной инфекции на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки. 

Мировое предложение нефти

Мировое предложение нефти в мае упадет на 12 млн баррелей в сутки в месячном выражении, до девятилетнего минимума в 88 млн баррелей в сутки на фоне начала действия сделки ОПЕК+ и органического сокращения добычи, говорится в отчете. 

"Поставки нефти из других стран, не входящих в сделку ОПЕК+, прежде всего, в США и Канаде, в апреле уже упали на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем в начале года", - отмечают аналитики МЭА.

Объем мировой суточной переработки

Мировая переработка нефти в 2020 году уменьшится на 6,2 млн баррелей в сутки. Во втором квартале падение составит 13,4 млн баррелей в сутки по сравнения с показателем за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете. 

"Пик падения мировой нефтепереработки теперь ожидается в мае, так как наши прогнозы по переработке в апреле были улучшены в связи с новыми данными и более высоким, чем ожидалось ранее, спросом", - отмечают аналитики МЭА.

В отчете говорится, что трудности с поиском свободных хранилищ усилились в начале мае на фоне закрытия на неопределенный срок нескольких нефтеперерабатывающих заводов в Европе, Азии и Африке. 

Добыча нефти в США

Добыча нефти в США в 2020 году снизится на 2,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, добыча Саудовской Аравии будет ниже на 0,9 млн баррелей в сутки при условии полного следования сделке по сокращению добычи и если заявленные дополнительные сокращения коснутся только июня. 

МЭА также отмечает снижение добычи в странах вне соглашения ОПЕК+. В целом мировое предложение нефти в мае, по оценкам агентства, упадет на 12 млн б/с из-за сделки ОПЕК+ и органического сокращения добычи. 

Запасы нефти стран ОЭСР

Как сообщается, коммерческие запасы нефти стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте 2020 года выросли на 68,2 млн баррелей или на 2,2 млн баррелей в сутки, до 2,96 млрд баррелей.

Объем запасов превысил средний за пять лет уровень на 46,7 млн баррелей. На этом уровне они покрывали потребность в нефти стран ОЭСР сроком на 90 дней.

По предварительным данным, объем промышленных запасов нефти в США в апреле увеличился почти на 54 млн баррелей, в Европе и Японии рост составил по 3 млн баррелей. Объем нефти в плавучих хранилищах в апреле возрос почти на 10 млн баррелей, до 123,8 млн баррелей.

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