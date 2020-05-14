В СФ попросили кабмин отменить индексацию тарифов на газ и электроэнергию в 2020 году

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов обратился к и.о. председателя правительства РФ Андрею Белоусову с просьбой не повышать с 1 июля оптовые цены на газ и тарифы на электроэнергию для населения в условиях пандемии. Соответствующее письмо Леонов направил на имя Белоусова, копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

"С целью поддержки граждан в период пандемии прошу вас дать поручение Федеральной антимонопольной службе России не увеличивать тарифы на газ с 1 июля 2020 года, а также внести изменения в действующий приказ о тарифах на электроэнергию, сохранив цены на прежнем уровне", - отмечает сенатор.

Тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий, согласно приказу ФАС России, должны быть индексированы с 1 июля 2020 года. Также ежегодно с 1 июля происходит увеличение оптовых цен на газ. Сенатор Леонов отмечает, что это естественным образом отражается на розничных ценах на газ.

Ранее сообщалось, что ФАС России в письме правительству предложила временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в связи с пандемией коронавируса. При этом заместитель руководителя антимонопольной службы Виталий Королев отмечал, что отказ от повышения тарифов на электроэнергию с 1 июля может привести к росту перекрестного субсидирования и должен приниматься только в крайнем случае.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что инициативу сенатора поддержал председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный.