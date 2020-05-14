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Россия передала КНДР 25 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи

Представитель МИД КНДР отметил, что в республике "высоко, с чувством глубокой благодарности" оценивают гуманитарную помощь России

ПХЕНЬЯН, 14 мая. /ТАСС/. КНДР получила из России 25 тыс. тонн отборного зерна в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщило в четверг посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

"14 мая посол Александр Мацегора и дипломаты посольства посетили порт Нампхо, куда на днях прибыло грузовое судно Polina (флаг Сьерра-Леоне), доставившее из Новороссийска 25 тысяч тонн отборного зерна", - указывается в сообщении.

По информации посольства, в связи со строгими мерами карантина из-за пандемии коронавируса экипаж прибывшего в КНДР из России корабля был помещен под наблюдение врачей, а разгрузка доставленной пшеницы ведется в изолированной зоне порта. "Наблюдать за слаженной, аккуратной работой корейских докеров и железнодорожников пришлось издалека, - отмечается в сообщении посольства. - Убедились, что они стараются обработать драгоценный груз так, чтобы не пропало ни одно зернышко. От борта судна до железнодорожных путей растянут брезент, с которого тщательно собирается все то, что все-таки выпало из ковша портального крана".

"Как нам рассказал начальник порта товарищ Ким Хён Чхоль, ежедневно отсюда в Пхеньян уходят не менее 40 вагонов с пшеницей, где она закладывается на хранение или пускается в переработку на мукомольных фабриках, - отмечается в сообщении диппредставительства. - С учетом ожидаемых дождей окончание разгрузки намечено на 26-27 мая".

В посольстве подчеркнули, что сопровождавший российских дипломатов в ходе посещения порта Нампхо представитель МИД КНДР отметил, что в народной республике "высоко, с чувством глубокой благодарности" оценивают гуманитарную помощь, оказанную Россией.

По информации диппредставительства, ранее в 2019 году Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опубликовали совместный обзор, в котором сообщается, что не менее 10 млн человек в КНДР испытывают дефицит продуктов питания. В 2019 году Россия передала КНДР в качестве гуманитарной помощи около 8 тыс. тонн пшеницы. Эти поставки производились по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Представительство ВПП в Пхеньяне оценило общую стоимость зерна, поставленного Россией в КНДР в 2019 году, в $8 млн.

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КНДРРоссия
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