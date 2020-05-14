ТПП России просит не допускать срыва поставок сырья на системообразующие предприятия

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой разъяснить региональным властям, что недопустимо ограничивать работу поставщиков сырья и комплектующих по их действующим контрактам с системообразующими компаниями. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас дать разъяснения главам субъектов РФ, в том числе в связи с подготовкой к выходу из ограничительных мер, о недопущении разрыва производственных цепочек и необходимости внести предприятия с действующими контрактами и договорами в число постоянно работающих с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологического режима с целью обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий", - отмечается в документе.

Катырин также предложил промышленным предприятиям постоянного цикла, в том числе включенным в перечень системообразующих, "подать сведения в Минпромторг о поставщиках сырья, комплектующих, работ и услуг, необходимых для продолжения работы, в том числе с использованием возможностей государственной информационной системы промышленности". По словам главы ТПП, в условиях ограничений из-за коронавируса такие предприятия продолжают работать. При этом, как отмечается в письме, в связи с принятыми нормативными правовыми актами на местном уровне ряд компаний, которые поставляют сырье и комплектующие, а также привлекаются для выполнения дополнительных работ и услуг, "вынуждены были приостановить свою деятельность, несмотря на действующие договоры и контракты". Такая ситуация приводит к сбоям в деятельности целых отраслей, полагает Катырин.

ТПП России выявила ряд компаний в различных отраслях промышленности, которые испытывают сложности с поставкой сырья и оборудования в связи с введением ограничительных мер. Перечень предприятий с указанием регионов приложен к письму. Всего в списке 203 предприятия.

Сейчас в перечне системообразующих 1 151 компания. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.