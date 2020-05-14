"Магнит" запустил в тестовом режиме экспресс-доставку товаров из 18 супермаркетов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Магнит" и логистический оператор Pony Express начали в тестовом режиме доставлять товары из магазинов сети в Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

Тестирование проходит на базе пяти супермаркетов Ростова-на-Дону и 13 магазинов крупного формата Волгограда. Доступный ассортимент насчитывает около 6 тыс. товаров - в основном это продукты питания (овощи, фрукты, молочная и мясная продукция, бакалея, детское питание, замороженная продукция, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и другое), а также непродовольственные позиции, указали в компании, отметив, что стоимость товаров останется такой же, как в магазине.

"На этапе тестирования и в условиях распространения вируса ожидается, что время доставки составит не более двух часов. Планируется, что пилотирование продлится около месяца, за это время ассортимент может быть расширен продукцией собственной кулинарии супермаркетов. По итогам изучения клиентского отклика и отработки необходимых бизнес-процессов будет принято решение о запуске пилота в других городах", - сообщили в "Магните".

Ранее торговые сети "Перекресток" и "Дикси" также запустили собственные экспресс-доставки.