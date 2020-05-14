Utair планирует подать заявление на субсидии в ближайшие дни

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair планирует подать заявление в Росавиацию на получение субсидий в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил президент "Ютэйр - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Ранее кабмин выделил Росавиации из резервного фонда правительства 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

"Utair готовит документы для подачи на субсидии в ближайшие дни. Для нас важно подготовить все документы в соответствии со всеми требованиями регулятора", - сказал он.

Ранее сообщалось, что заявление уже подали группа "Аэрофлот" и S7. Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщала, что планирует получить субсидии в размере около 2 млрд рублей.

Предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки за период с февраля по июль 2020 года, говорилось в сообщении Минтранса и Росавиации. Прежде всего субсидии компенсируют расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% от предоставленных субсидий), на оплату лизинговых платежей (не более 30%) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 10%). Также часть субсидий может быть направлена на оплату расходов на ведение операционной деятельности и содержание имущества.