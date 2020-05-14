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Предприниматели смогут получить субсидию на зарплаты при погашении долга по налогам

Речь идет о субсидии на выплату зарплат в размере одного МРОТ на каждого сотрудника

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Предприниматели, имеющие налоговую задолженность, смогут получить субсидию на выплату зарплат в размере одного МРОТ на каждого сотрудника, если погасят долг к моменту подачи заявления. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров на брифинге в правительстве РФ.

"При этом хочу обратить внимание, что, когда мы выявили эту ситуацию, коллеги в правительстве внесли поправку в постановление, и теперь норма звучит так, что налогоплательщик имеет право на субсидию, даже если у него была задолженность на 1 марта, но если к моменту подачи заявления он ее погасил. В этом случае он все равно будет иметь право на получение субсидии", - отметил Егоров.

Глава ФНС сказал, что, по предварительным данным, в настоящее время налогоплательщиков с задолженностью около 300 тыс.

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