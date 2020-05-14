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В России впервые стали потреблять кофе больше, чем чай

Согласно материалам Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе", потребление кофе в РФ в 2019 году достигло 180 тыс. тонн
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн и впервые превысило потребление чая. Об этом говорится в материалах Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе".

"За последние 10 лет потребление кофе выросло на 97% и составило 180 тыс. тонн готовой продукции. Прирост рынка за 2019 год составил почти 12%", - сообщает ассоциация.

По данным экспертов, в 2019 году россияне стали больше употреблять зерновой кофе. В 2018 году на долю растворимого кофе приходилось 48%, зернового - 52%. В 2019 году соотношение это соотношение составило 44,7% к 55,3%.

Согласно оценкам "Росчайкофе", объем общего потребления кофе в России в 2020 году сохранится на уровне 2019 года, при этом возможно усиление позиции растворимого кофе в общем балансе кофейного рынка. Рост количества мелких кофеобжарочных производств замедлится, постепенно возрастет загрузка крупных кофейных фабрик, начнется снижение импорта готового кофе из-за рубежа. При этом в ретейле усилится зависимость продаж кофе от акций, что еще более снизит маржинальность массового кофейного бизнеса.

Что касается рынка чая, то его потребление в России в 2019 году составило 138,8 тыс. тонн против 151,5 в 2018 году. "Объем потребления чистого чая сократился драматически. Очевидно, что часть потребления замещается ростом популярности травяных и фруктовых напитков, включая иван-чай, однако сейчас впервые можно уверенно утверждать, что значительное влияние на сокращение потребления чая оказал рост популярности кофе", - считают в "Росчайкофе". Как отметили в ассоциации, суммарная доля лидеров рынка ("АхмадТи", "Май", ГК "Орими", "Сапсан" и "Юнилевер") сохраняется на высоком уровне и достигает 80%.

"Росчайкофе" ожидает, что объем общего потребления чая в 2020 году сохранится на текущем низком уровне, однако возможен небольшой прирост за счет роста потребления чая в сегменте ресторанно-гостиничного бизнеса. Эксперты также прогнозируют сокращение числа компаний, работающих в массовых каналах дистрибуции чая, в том числе за счет слияний и поглощений, и одновременный продаж чая через интернет. В ретейле, по их мнению, усилится зависимость продаж чая от акций, что еще более снизит маржинальность массового чайного бизнеса. О росте потребления кофе в России в 2019 году при снижении потребления чая 14 мая написало издание РБК.

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