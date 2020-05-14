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В РЖД сообщили, что Украина запретила въезд вагонов с китайскими колесами

Речь идет о колесах производства Maanshan Iron and Steel Co., Ltd и Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co., Ltd

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Железные дороги Украины ввели запрет на прием на свою инфраструктуру вагонов, которые укомплектованы колесными парами производства двух китайских компаний. Это следует из телеграммы начальника управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры РЖД Михаила Сапетова (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Железнодорожная администрация Украины телеграммой от 6 мая 2020 года проинформировала о запрете приема на инфраструктуру железных дорог Украины вагонов, укомплектованных цельнокатными колесами производства Maanshan Iron and Steel Co., Ltd (Китайская Народная Республика) и Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co., Ltd (Китайская Народная Республика)", - отмечается в телеграмме.

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