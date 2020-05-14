{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РАН представит свои предложения в план действий по восстановлению экономики России

По словам президента РАН Александра Сергеева, важно понять, какие отрасли новой экономики окажутся драйверами роста

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) подготовит предложения в общенациональный план действий по восстановлению экономики, который президент РФ поручил правительству подготовить к 1 июня. Об этом сообщил в четверг в ходе онлайн-сессии в рамках Московского академического экономического форума (МАЭФ) президент РАН Александр Сергеев.

"Основная задача сессии МАЭФ - внести вклад в создание общенационального плана действий по выходу из эпидемии в нашей стране, то, что объявлено президентом, то, что делается правительством до 1 июня. И очень правильно, чтобы мы использовали нашу площадку для формулировки предложений", - сказал Сергеев.

По его словам, речь сейчас идет о создании экономики нового качества, и важно понять, какие отрасли новой экономики окажутся драйверами роста. Сергеев предложил обратить внимание на опыт Китая, который первым справился со вспышкой коронавирусной инфекции, и сейчас активно развивает ряд отраслей, например, уже поставляет тест-системы для определения коронавируса в более чем 80 стран мира.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с властями регионов и представителями бизнеса начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. Как подчеркнул президент, речь идет о программе, которая призвана не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения российской экономики с учетом новой реальности.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Врио главы Архангельской области рассказал о преимуществах объединения с НАО
Александр Цыбульский рассказал, что новый арктический регион даст новые возможности для реализации на их территориях крупных инвестиционных проектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС