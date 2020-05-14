РАН представит свои предложения в план действий по восстановлению экономики России

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) подготовит предложения в общенациональный план действий по восстановлению экономики, который президент РФ поручил правительству подготовить к 1 июня. Об этом сообщил в четверг в ходе онлайн-сессии в рамках Московского академического экономического форума (МАЭФ) президент РАН Александр Сергеев.

"Основная задача сессии МАЭФ - внести вклад в создание общенационального плана действий по выходу из эпидемии в нашей стране, то, что объявлено президентом, то, что делается правительством до 1 июня. И очень правильно, чтобы мы использовали нашу площадку для формулировки предложений", - сказал Сергеев.

По его словам, речь сейчас идет о создании экономики нового качества, и важно понять, какие отрасли новой экономики окажутся драйверами роста. Сергеев предложил обратить внимание на опыт Китая, который первым справился со вспышкой коронавирусной инфекции, и сейчас активно развивает ряд отраслей, например, уже поставляет тест-системы для определения коронавируса в более чем 80 стран мира.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с властями регионов и представителями бизнеса начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. Как подчеркнул президент, речь идет о программе, которая призвана не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения российской экономики с учетом новой реальности.