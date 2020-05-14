РНКБ зафиксировал десятикратный рост обращений за доступом к госуслугам

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, зафиксировал 13 мая рекордное количество обращений клиентов по поводу регистрации, подтверждения и восстановления учетной записи пользователей на портале госуслуг. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

При регистрации на портале госуслуг данные пользователей проходят проверку в ФМС и Пенсионном фонде РФ. Затем необходимо подтвердить личность через Сбербанк, Тинькофф или Почта банк. В Крыму с июня 2017 года в отделениях РНКБ также появилась возможность бесплатно зарегистрировать либо подтвердить учетную запись физического лица, прошедшего регистрацию на портале госуслуг самостоятельно, а также восстановить доступ к учетной записи. Кроме того, предоставляется возможность оплатить государственные услуги непосредственно на портале с помощью карт "Мир". За все время в банк по этому вопросу обратились более 330 тыс. человек.

"13 мая текущего года было зафиксировано рекордное количество обращений клиентов по этим вопросам - более 5 500. Этот показатель в пять раз превысил среднедневные данные за апрель и в десять раз - за март. Всего же в марте в банк по этому вопросу обратилось 9 900, а в апреле - 23 700 человек", - сообщили в РНКБ.

Самыми популярными на портале госуслуг среди клиентов РНКБ являются услуги Пенсионного фонда, Центра занятости, Налоговой службы, МВД, УФМС и других ведомств, отметили в пресс-службе. "Благодаря регистрации и подтверждению учетной записи в РНКБ физические лица могут воспользоваться широким спектром государственных услуг по принципу единого окна без посещения различных государственных структур, что существенно экономит их время и в условиях пандемии сокращает риск заражения опасной инфекцией", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.