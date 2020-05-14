МЧС получило первый вертолет "Ансат"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) передал МЧС первый вертолет "Ансат" по контракту от марта 2019 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе холдинга.

"Машина была передана Фонду содействия развитию государственных органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Фонд ГОЧС). Вертолет уже поступил в распоряжение Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ и дислоцируется на аэродроме Касимово", - сообщили в холдинге.

Вертолет передан в универсальном варианте: в салоне подготовлены места под медицинский модуль, есть семь пассажирских кресел. Северо-Западный авиационно-спасательный центр планирует использовать машину для перевозки личного состава, грузов и техники внутри кабины или на внешней подвеске, а также для спецзадач.

"Опыт применения Ансатов в санитарной авиации показывает, что легкость, маневренность, динамичность данной машины, а также высокая готовность к взлету позволяют решать самые разнообразные задачи, в том числе в условиях городской среды", - приводят в холдинге слова управляющего директора Казанского вертолетного завода Юрия Пустовгарова.

Он добавил, что недавно получены сертификаты на систему аварийного приводнения вертолета, на установку комплекса для перевозки новорожденных, также разработаны другие модули для "Ансата".

Сейчас вертолет находится в опытной эксплуатации МЧС. Летчики-спасатели осваивают новую машину. Контракт на поставку был подписан в марте 2019 года. В конце 2019 года МЧС также получили два вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Один из них оборудован внешней подвеской для перевозки крупногабаритных грузов массой до 4 тонн.