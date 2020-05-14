Опрос: более 60% работников хотели бы получить прибавку к зарплате во время пандемии

Сервис провел опрос по мерам поддержки сотрудников на удаленной работе в период пандемии. В нем приняли участие 1386 действующих работников и 107 работодателей.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Более 60% сотрудников хотели бы получить прибавку к зарплате от работодателей во время пандемии. Об этом свидетельствуют результаты опроса российской платформы поиска работы HeadHunter, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По данным опроса, 61,9% работников хотели бы получить прибавку к зарплате, 39,7% респондентов хотели бы, чтобы им предоставлялись маски и антисептики, а 31,9% опрошенных пожелали, чтобы работодатели проводили дезинфекцию рабочих мест. Кроме того, 33,3% выразили желание продлить период 100% оплачиваемого отпуска на период болезни.

Также более трети сотрудников хотели бы получить возможность бесплатного онлайн-обучения. Помимо этого, 16,9% опрошенных пожелали, чтобы была оказана организационная поддержка сотрудникам, заразившимся новым коронавирусом, а 28,9% не отказались бы от материальной помощи семьям сотрудников, пострадавших от коронавируса.

При этом сами работодатели рассказали, что предоставляют варианты поддержки сотрудникам во время пандемии. Так, 29% опрошенных отметили, что регулярно проводят дезинфекцию рабочих мест, оргтехники и оборудования, бесплатно выдают маски и антисептики 26,2% респондентов. 20,6% работодателей предоставляют сотрудникам возможность бесплатного онлайн-обучения, 17,8% организуют трансфер от дома при необходимости посещения офиса, а 8,4% работодателей провели индексацию зарплат сотрудникам (или проиндексируют их в ближайшие два-три месяца)