{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: более 60% работников хотели бы получить прибавку к зарплате во время пандемии

По данным HeadHunter, 39,7% респондентов хотели бы, чтобы им предоставлялись маски и антисептики, а 31,9% опрошенных пожелали, чтобы работодатели проводили дезинфекцию рабочих мест
Описание
© Игорь Онучин/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Более 60% сотрудников хотели бы получить прибавку к зарплате от работодателей во время пандемии. Об этом свидетельствуют результаты опроса российской платформы поиска работы HeadHunter, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Сервис провел опрос по мерам поддержки сотрудников на удаленной работе в период пандемии. В нем приняли участие 1386 действующих работников и 107 работодателей.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным опроса, 61,9% работников хотели бы получить прибавку к зарплате, 39,7% респондентов хотели бы, чтобы им предоставлялись маски и антисептики, а 31,9% опрошенных пожелали, чтобы работодатели проводили дезинфекцию рабочих мест. Кроме того, 33,3% выразили желание продлить период 100% оплачиваемого отпуска на период болезни.

Также более трети сотрудников хотели бы получить возможность бесплатного онлайн-обучения. Помимо этого, 16,9% опрошенных пожелали, чтобы была оказана организационная поддержка сотрудникам, заразившимся новым коронавирусом, а 28,9% не отказались бы от материальной помощи семьям сотрудников, пострадавших от коронавируса.

При этом сами работодатели рассказали, что предоставляют варианты поддержки сотрудникам во время пандемии. Так, 29% опрошенных отметили, что регулярно проводят дезинфекцию рабочих мест, оргтехники и оборудования, бесплатно выдают маски и антисептики 26,2% респондентов. 20,6% работодателей предоставляют сотрудникам возможность бесплатного онлайн-обучения, 17,8% организуют трансфер от дома при необходимости посещения офиса, а 8,4% работодателей провели индексацию зарплат сотрудникам (или проиндексируют их в ближайшие два-три месяца)

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Исследование: аудитория онлайн-торговли в России с начала 2020 года выросла на 40%
Наибольший прирост показала аудитория в возрасте до 17 лет - их стало на 65% больше
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС