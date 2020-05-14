{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Съедобные лягушки могут полностью исчезнуть из Турции

Они находятся под угрозой вымирания из-за чрезмерного употребления их в пищу

АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. Водяные лягушки находятся под угрозой вымирания в Турции из-за чрезмерного потребления их в пищу. Об этом сообщила газета The Independent.

Из-за массового отлова популяция этих земноводных в районах устьев рек Джейхан и Сейхан на юге Турции ежегодно падала в среднем на 20% с 2013 по 2015 год. По самому благоприятному прогнозу, с вероятностью в 90% водяные лягушки полностью исчезнут из района водохранилища Сейхан в провинции Адана к 2050 году. Если тенденция не исправится, они исчезнут уже через 12 лет. Исследование проводили специалисты из Эгейского университета, Ближневосточного технического университета, Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук и турецкого правительства.

Неконтролируемый лягушачий промысел может вызвать в Турции эффект домино и привести к исчезновению других видов, популяции которых пока устойчивы. "Сокращение численности земноводных может оказать непоправимое и разрушительное воздействие не только на природные экосистемы, но и на благосостояние человечества. Они - неотъемлемая часть многих экосистем, зачастую составляющая основную долю от общего числа позвоночных", - заявил Керим Чичек, один из авторов исследования.

В Турции съедобных водяных лягушек отлавливают вот уже 40 лет. Ежегодно она экспортирует более 36 млн особей преимущественно в страны ЕС и Соединенные Штаты, что приносит экономике страны около $4 млн.

Между тем решение проблемы не такое простое, как может показаться. Когда ввели запрет на отлов съедобных лягушек во Франции и Румынии, тут же возрос их экспорт из Индии и Бангладеш, подчеркивают ученые. Когда же промысел был запрещен и в этих странах, инициативу перехватили Индонезия и Китай, который уже является крупнейшим экспортером этих животных.

По заявлениям авторов исследования, подобная ситуация имела место во Франции и наблюдается сейчас в США и Индонезии. "Важно запретить этот промысел либо принять другие меры предосторожности", - подчеркнул Чичек. По мнению ученых, для Турции эффективным мог бы оказаться запрет на отлов лягушек в брачный сезон и введение квот в обычные периоды, запрет на экспорт особей весом менее 30 грамм и стимулирование создания лягушачьих ферм.

Теги
Турция
Реклама на ТАСС
Исследование: аудитория онлайн-торговли в России с начала 2020 года выросла на 40%
Наибольший прирост показала аудитория в возрасте до 17 лет - их стало на 65% больше
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС