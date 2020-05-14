Съедобные лягушки могут полностью исчезнуть из Турции

АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. Водяные лягушки находятся под угрозой вымирания в Турции из-за чрезмерного потребления их в пищу. Об этом сообщила газета The Independent.

Из-за массового отлова популяция этих земноводных в районах устьев рек Джейхан и Сейхан на юге Турции ежегодно падала в среднем на 20% с 2013 по 2015 год. По самому благоприятному прогнозу, с вероятностью в 90% водяные лягушки полностью исчезнут из района водохранилища Сейхан в провинции Адана к 2050 году. Если тенденция не исправится, они исчезнут уже через 12 лет. Исследование проводили специалисты из Эгейского университета, Ближневосточного технического университета, Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук и турецкого правительства.

Неконтролируемый лягушачий промысел может вызвать в Турции эффект домино и привести к исчезновению других видов, популяции которых пока устойчивы. "Сокращение численности земноводных может оказать непоправимое и разрушительное воздействие не только на природные экосистемы, но и на благосостояние человечества. Они - неотъемлемая часть многих экосистем, зачастую составляющая основную долю от общего числа позвоночных", - заявил Керим Чичек, один из авторов исследования.

В Турции съедобных водяных лягушек отлавливают вот уже 40 лет. Ежегодно она экспортирует более 36 млн особей преимущественно в страны ЕС и Соединенные Штаты, что приносит экономике страны около $4 млн.

Между тем решение проблемы не такое простое, как может показаться. Когда ввели запрет на отлов съедобных лягушек во Франции и Румынии, тут же возрос их экспорт из Индии и Бангладеш, подчеркивают ученые. Когда же промысел был запрещен и в этих странах, инициативу перехватили Индонезия и Китай, который уже является крупнейшим экспортером этих животных.

По заявлениям авторов исследования, подобная ситуация имела место во Франции и наблюдается сейчас в США и Индонезии. "Важно запретить этот промысел либо принять другие меры предосторожности", - подчеркнул Чичек. По мнению ученых, для Турции эффективным мог бы оказаться запрет на отлов лягушек в брачный сезон и введение квот в обычные периоды, запрет на экспорт особей весом менее 30 грамм и стимулирование создания лягушачьих ферм.