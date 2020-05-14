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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт РАН призвал не ждать глобальных последствий для экономики в связи с пандемией

Руслан Гринберг назвал такие заявления большим преувеличением

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции и вызванный ею кризис не приведут к глобальным изменениям привычного уклада жизни. Такое мнение высказал в четверг в ходе онлайн-сессии в рамках Московского академического экономического форума (МАЭФ) научный руководитель Института экономики РАН, член корреспондент РАН Руслан Гринберг.

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"Хочу сказать о некоторых вещах, связанных с будущим. Сейчас часто говорят, что будущее будет другим, как мантру часто повторяют, что это такой глубокий кризис, такая страшная депрессия, что возникнет новая реальность, новая нормальность и так далее. На самом деле, все это большое преувеличение, редко происходит такое", - сказал Гринберг.

Он напомнил, что, когда разразился кризис 2008-2009 годов, тоже считалось, что мир уже не будет прежним, что произойдут глобальные изменения, прежде всего, в финансовом секторе. Однако когда жизнь наладилась, то все это забыли. "Если бы не коронавирус, собственно говоря, то новый кризис [все равно бы случился], мы стояли уже на пороге этого кризиса. И многие говорили, что он очень напоминает кризис 2008-2009 годов", - пояснил Гринберг.

По его словам, российская экономика в течение последних 30 лет приговорена к периодическим кризисам, периодическим провалам нефтяных цен, провалам экономики. "Когда цены растут, растет и экономика, цены падают, падает экономика - это же очевидно. <...> Так что, если не получится сделать экономику несырьевой, то нам опять придется готовиться к кризису", - считает Гринберг.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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