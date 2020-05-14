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Новый мост через Волго-Донской канал в Волгограде планируют открыть в 2024 году

В настоящее время на строительстве моста задействованы порядка 150 человек

ВОЛГОГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Новый четырехполосный мост через Волго-Донской судоходный канал, строительство которого входит в первый этап возведения дороги в обход Волгограда, планируют полностью открыть в 2024 году, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"К 2022 году планируется пустить грузовой транспорт по одной из двух проезжих частей моста, а в 2024 году строительство моста, как и всего первого этапа дороги в обход Волгограда, будет завершено", - сказала представитель администрации региона.

Она уточнила, что в настоящее время на строительстве моста задействованы порядка 150 человек, работа организована в круглосуточном режиме. Уже установлены 13 из 27 опор в двух направлениях. Дорожники продолжают формирование насыпи будущей трассы, протяженность которой составит порядка 12 км.

"Работы идут в плановом порядке, задача - не снижать темп", - приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Бочарова, который в четверг провел на объекте выездное совещание. По его словам, с Минтрансом РФ и руководством Росавтодора "мы рассматриваем вопрос по формированию четвертого этапа строительство объездной [дороги], чтобы соединить московское и саратовское направления, полностью закольцевав дорогу, - это даст дополнительные возможности для развития Волгоградской области".

Волгоград - единственный город-миллионник России, который не имел объездной дороги: к реализации проекта не могли подступиться десятилетиями. В 2017 году Владимир Путин поручил включить масштабный дорожный объект в федеральную государственную программу по развитию магистральной транспортной инфраструктуры.

Автодорога будет иметь четыре полосы для движения и электроосвещение на всем своем протяжении, включая съезды на региональные дороги. В рамках проекта также будут возведены 7 новых транспортных развязок, 3 моста и 22 путепровода, в том числе через Волго-Донской канал. Обход Волгограда является частью международного транспортного коридора "Север - Юг", а также обеспечивает доступ к морским портам Каспийского бассейна. Новая объездная дорога не только снизит нагрузку на городскую дорожную сеть, но и улучшит транспортную обстановку на федеральных трассах Р-22 "Каспий" и А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной.

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