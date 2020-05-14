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ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности на 2020 год до 2,2-2,8 трлн руб.

Прогноз повысили после завершения сделки по продаже акций Сбербанка правительству РФ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз профицита ликвидности банковского сектора РФ с 2,1-2,7 трлн до 2,2-2,8 трлн руб. после завершения сделки по продаже акций Сбербанка правительству РФ, следует из материалов регулятора.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года повышен с 2,1-2,7 до 2,2-2,8 трлн руб. и учитывает влияние операций в рамках реализации бюджетного правила, в том числе связанных с продажей правительству Российской Федерации акций ПАО Сбербанк", - отмечает ЦБ.

В апреле регулятор снизил прогноз профицита ликвидности на конец 2020 года до 2,1-2,7 трлн руб. с 3,4-3,9 трлн руб.

Ранее Банк России сообщал, что профицит ликвидности в банках РФ снизился по состоянию на конец апреля до 1,4 трлн руб. с 2,8 трлн руб. на начало 2020 года.

На 7 мая структурный профицит банковского сектора РФ сократился до 1,23 трлн руб.

В начале апреля Минфин и ЦБ РФ сообщили о том, что правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сумма сделки составила 2,139 трлн руб.

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