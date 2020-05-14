Продукция для больниц и сохранение рабочих мест: как моногорода СКФО противостоят пандемии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Градообразующие предприятия в моногородах Северного Кавказа в условиях пандемии коронавируса сумели не допустить сокращений сотрудников, а некоторые из них частично перепрофилировались для выпуска продукции, необходимой для борьбы с коронавирусом. Сейчас они выпускают индивидуальные средства защиты, дезинфицирующие растворы, а также комплектующие, необходимые для подключения медицинского оборудования в больницах, перепрофилированных для лечения больных с COVID-19, сообщили ТАСС представители администраций моногородов СКФО.

Не привела пандемия и к остановке большинства инвестпроектов, которые реализуются резидентами созданных в моногородах территорий опережающего развития (ТОР), хотя ряд из них пришлось отложить на более поздний срок. При этом уже сегодня в моногородах думают о новых потенциальных резидентах и новых проектах, которое предстоит реализовать в будущем.

Средства защиты для города и страны

Основные предприятия единственного на Ставрополье моногорода Невинномысска, производящие продукцию промышленной химии - "Арнест" и "Азот" компании "ЕвроХим" - были включены в список системообразующих. В период введенных из-за коронавируса ограничений они продолжали работу, выполняя условия действующих контрактов на поставку продукции, сообщили ТАСС в администрации Невинномысска.

"Основной задачей стало обеспечение выполнения всеми организациями и гражданами требований Роспотребнадзора, самоизоляции, контроль за эпидемиологической ситуацией. Были созданы необходимые организационные структуры, налажены дополнительные коммуникации, в том числе с использованием социальных сетей и мессенджеров для оперативного оповещения населения, предпринимателей и получения обратной связи, налажено производство и реализация масок, халатов, дезинфицирующих средств", - сказал представитель администрации.

По его словам, сокращений работников не проводилось и не планируется. "Одно из градообразующих предприятий, крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России - АО "Арнест" - увеличило объемы производства дезинфицирующих средств для распространения на всей территории Российской Федерации", - добавил собеседник агентства.

Выпуск продукции, особенно востребованной в период пандемии, организовал и один из резидентов ТОР "Невинномысск", созданной на территории моногорода: ООО "Велес" наладило массовое производство защитных масок и халатов, обеспечив потребности города в средствах индивидуальной защиты.

"Все производители подобной продукции работают в тесном взаимодействии с администрацией города и Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, которое осуществляет контроль за обеспеченностью региона. Невинномысск в настоящее время полностью обеспечен всем необходимым для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. В свою очередь Невинномысск направил в Фонд развития моногородов информацию о продукции, которую могут поставлять городские предприятия в другие моногорода", - уточнил представитель администрации города.

От "оборонки" к продукции для спасения жизней

В Дагестане, на территории которого расположены два моногорода - Каспийск и Дагестанские Огни, ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказалась самой сложной в СКФО: регион занимает пятое место в РФ по количеству случаев заражения. Кроме того, в республике с середины апреля регистрируют вспышки вирусной пневмонии. Лечебные учреждения региона столкнулись с нехваткой средств защиты, а также необходимого оборудования.

Частично решить проблему помог градообразующий для Каспийска завод "Дагдизель", выпускающий продукцию оборонного назначения, в том числе торпеды для ВМФ. В короткие сроки завод смог освоить производство кислородных вентилей, которые необходимы при подводе кислорода к медицинскому оборудованию. Как отметил в эфире республиканского телевидения глава региона Владимир Васильев, в настоящее время новая продукция "Дагдизеля" позволила подвести кислород более чем к 700 койкам в перепрофилированных медучреждениях.

"В кратчайший срок специалисты завода разработали конструкторскую документацию и освоили производство продукции, перейдя на трехсменную работу. Общая потребность республики в кислородных вентилях составляет 1 000 штук. Для решения поставленной задачи предприятие максимально задействовало необходимые производственные мощности", - сообщила ТАСС представитель администрации Каспийска.

Кроме того, по ее словам, завод "Дагдизель" будет изготавливать кислородные баллоны для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Их планируют использовать для обеспечения больниц и автомобилей скорой помощи кислородом, особенно в условиях пандемии COVID-19", - добавила собеседница агентства.

Еще одна каспийская компания "Биомедтех" готовится начать производство медицинских бахил и защитных масок. Планируется, что объемы производства продукции составят 2 млн бахил и 1,5 млн масок в месяц. "Данный объем производства позволит обеспечить потребность в этой продукции большинства медицинских учреждений Республики Дагестан", - уточнили в администрации Каспийска.

В Дагестанских Огнях также начали производить средства индивидуальной защиты - правда, в гораздо более скромных объемах. "Развернули небольшие производства медицинских масок на базе аграрного колледжа, их поставляют в аптеки и лечебные учреждения города", - сказал ТАСС начальник отдела инвестиционной политики администрации города Фейтулла Фейтуллаев.

По его словам, градообразующее предприятие Дагестанских Огней, ООО "ДагестанСтеклоТара", продолжает выпускать традиционную продукцию - стеклотары для пищевой и консервной промышленности, обеспечивая занятость более 700 работников. "Сегодня они работают в штатном режиме, но часть продукции идет на склад. Если все это (режим ограничений - прим. ТАСС) продлится, склады переполнятся. <...> Но пока планов приостанавливать производство и высвобождать работников в ближайший месяц нет", - добавил собеседник агентства.

Трудности малого бизнеса

Не планирует сокращать сотрудников и градообразующее для моногорода Медногорского в Карачаево-Черкесии ЗАО "Урупский ГОК", на котором трудятся около 840 человек, сообщила ТАСС заместитель главы администрации Медногорского городского поселения Галина Байрамукова.

"Наше предприятие работает в обычном режиме, ни дня не простаивали, людей не увольняли. С начала года численность сотрудников даже растет - они запускают в работу новый карьер, поэтому угроз сокращения нет", - сказала Байрамукова, добавив, что ГОК также помогает с приобретением медицинских масок и защитных костюмов для местного медицинского учреждения.

По ее словам, в наибольшей степени ограничения из-за пандемии коронавируса отразились на предприятиях малого бизнеса. "Были закрыты только небольшие торговые точки, не подходящие под критерии предприятий, которые могут продолжать свою деятельность", - пояснила собеседница агентства.

В Дагестанских Огнях, где в малом и микробизнесе занята существенная часть населения, администрация города совместно с республиканскими властями активно прорабатывает меры поддержки предпринимателей, рассказал ТАСС Фейтуллаев.

"В наиболее сложной ситуации сейчас оказались самые мелкие предприятия, которые работают на площадях, взятых в аренду у частного бизнеса, при этом большая часть МСП в городе - это именно такой микробизнес, который зарабатывает фактически только на обеспечение собственных нужд. Сейчас они практически не охвачены никакой поддержкой и просто ждут, когда смогут снова приступить к работе", - рассказал собеседник агентства.

Реализация проектов продолжается

Пандемия коронавируса внесла коррективы и в планы резидентов ТОР "Дагестанские Огни", отметил представитель городской администрации.

"Сегодня у нас пять резидентов зарегистрированы в реестре Минэкономразвития РФ, один из них - ООО "Югресурс" с проектом по производству бетона - успел запуститься, но сегодня тоже работает в ограниченном режиме, поскольку количество заказов снизилось. Еще у трех резидентов проекты на этапе строительства, сейчас сроки реализации у них частично перенесены. <…> Один из проектов, связанный с посадкой интенсивного сада, возможно, придется перенести на следующий год", - сказал начальник отдела инвестиционной политики.

Не останавливается реализация и проектов резидентов ТОР "Каспийск". В частности, по информации Минэкономразвития Дагестана, до конца года планируется завершить первый этап проекта ООО "Каспийский завод стекловолокна" по переносу мощностей по производству стекловолокна из Махачкалы на инвестплощадку "Уйташ" в Каспийске. Идет строительство завода по производству и переработке полиэтилена - завершить его также планируется в этом году. Продолжается реализация проекта по техническому перевооружению АО "Завод им. Гаджиева", выпускающего, в том числе, продукцию для судостроения и насосное оборудование для разных отраслей.

При этом, по информации министерства, Дагестан направил в Фонд развития моногородов 18 предварительных заявок от инициаторов инвестиционных проектов на получение займов для создания новых рабочих мест и поддержки занятости. Как рассказал ТАСС представитель администрации города Дагестанские Огни, от которого в Фонд было направлено шесть заявок, среди них есть как проекты действующих резидентов, так и сторонних компаний. "Например, есть компания с проектом сокового завода, а также проект по производству халяльной косметики. Конечно, пока это только предварительные планы, предварительная работа, которая зачастую занимает больше времени, чем само строительство", - пояснил собеседник ТАСС.