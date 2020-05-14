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На Ставрополье начали выпускать оборудование для защиты от саранчи

Предприятие еженедельно сможет выпускать 10 передвижных установок

ПЯТИГОРСК, 14 мая. /ТАСС/. Оборудование для защиты от саранчи будут производить на базе завода "ЮТЭК" в Ставропольском крае, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и связи региона.

"На Ставрополье начали выпускать оборудование для защиты от саранчи. Производство аппаратов для борьбы с летающими вредителями налажено на базе завода "ЮТЭК" в Михайловске", - отметили в министерстве.

По данным пресс-службы, для защиты от насекомых-вредителей предприятие разработало и выпустило специальные передвижные установки. Устройства оснащены ультрафиолетовым излучателями, которые привлекают летающих паразитов, в том числе саранчу. УФ-лампы окружены металлической сеткой под напряжением. Силы разряда достаточно для нейтрализации вредителей. В зависимости от типа модели, устройства способны обеспечить защиту сельскохозяйственных угодий на площади до 3 гектаров в дневное время суток и до 12 гектаров - в ночное.

Отмечается, что мощности предприятия позволяют еженедельно выпускать до 10 таких излучателей в различных модификациях.

"Сегодня ставропольские промышленники могут предложить целый ряд технологических решений и устройств для работы аграриев. Одно из них - "световые пушки", помогающие в борьбе с насекомыми-вредителями на фермах и полях. Это оборудование автономно: оно работает от обычных автомобильных аккумуляторов, что позволяет оперативно развертывать его в любой точке сельхозугодий", - приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрия Макаркина.

Из-за саранчи в 2018 году режим чрезвычайной ситуации вводили в некоторых районах Дагестана и Ставропольского края, режим повышенной готовности действовал в шести районах Калмыкии. Ежегодно регионы Северного Кавказа и Южного федерального округа РФ тратят на борьбу с насекомым десятки миллионов рублей, ущерб также исчисляется миллионами.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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