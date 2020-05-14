"Роснефть" предложила исключить из налогооблагаемой базы расходы компании на генетику

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность исключить из налогооблагаемой базы инвестиции компании в генетические исследования. Об этом он сообщил в ходе совещания о развитии генетических технологий в России.

"Просил бы вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать инициативы компании как технологического партнера федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на ближайшие годы и рассмотреть возможность исключения инвестиций "Роснефти" в генетические технологии из расчета налогооблагаемой базы", - сказал он, добавив, что это стало бы стимулом для увеличения поддержки отечественной генетической отрасли.

Ранее стало известно, что "Роснефть" и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова намерены сотрудничать в области подготовки кадров для развития генетических технологий, запускается специальная магистерская программа.

По словам Сечина, в планах компании - создание и оснащение биотехнологического кампуса, который будет комбинировать две технологические платформы лидеров отрасли: одна из них западная, вторая - ведущая азиатская компания для секвенирования коротких и длинных участков ДНК. "Предварительные переговоры проведены, проявлена заинтересованность партнеров. Такой подход характерен для высокопроизводительных центров геномного секвенирования и позволяет обеспечить наибольшую точность", - отметил он.

"Роснефть" станет якорным клиентом кампуса и откроет площадку для проведения научных исследований. "Уже подготовлены проекты соглашения о сотрудничестве и обмене информацией с коллегами из Китая, Великобритании и Китая", - подчеркнул он.

29 апреля компания зарегистрировала автономную некоммерческую организацию - общеотраслевую площадку, на которой участники рынка , медицинские учреждения и другие могут вырабатывать предложения по совершенствованию регулирования , обсуждать подходы внедрения лучших мировых практик в области генетических исследований.