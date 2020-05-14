Эксперт назвал стагфляцию следствием финансовой политики США

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Е. М. Примакова Александр Дынкин считает, что финансовая политика в США носит чрезвычайный характер, ее следствием станет стагфляция.

"В США мы видим финансовую политику военного времени. Госдолг к концу 2020 года приближается к 107% ВВП. Последний раз такой уровень госдолга в штатах был в 1946 году, это было 106%", - сказал академик Дынкин в четверг на сессии Московского академического экономического форума.

Глава ИМЭМО РАН напомнил, что сейчас в США одновременно включены три финансовых инструмента - нулевая ставка, количественное смягчение, "вертолетные деньги". По мнению ученого, такая политика в США проводится с учетом предстоящих осенью президентских выборов. Подобное решение краткосрочных и отчасти популистских задач повлечет за собой, по его словам, "клубок проблем", которые могут усугубить ситуацию глубокого экономического спада при вполне возможной второй волне эпидемии нового коронавируса.

"Сегодня, я думаю, такая избыточная эмиссия денег при рекордно низких процентных ставках рискует привести к финансовым пузырям, к разгону инфляции, которая при одновременном росте безработицы может привести к стагфляции и другим плохим последствиям", - отметил Дынкин.