Объем производства картофеля в Архангельской области за пять лет вырастет почти на 20%

АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Архангельской области рассчитывают увеличить производство картофеля почти на 20% к 2025 году. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"По итогам 2019 года урожай картофеля составил 17,7 тыс. тонн, к 2025 году его производство должно возрасти до 22 тыс. тонн", - сказали в пресс-службе.

В регионе разработана концепция развития картофелеводства и овощеводства сроком до 2025 года. Увеличение производства картофеля в сельскохозяйственных организациях возможно как за счет увеличения посевных площадей, так и за счет увеличения урожайности: внесение сбалансированных доз удобрений, обработка посевов от болезней, вредителей и сорняков, а также использование высококачественного семенного картофеля.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию концепции составит 20 млн рублей.

Концепция разработана по поручению врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, который указал на необходимость увеличения предприятиями агропромышленного комплекса региона производства сельскохозяйственной продукции.