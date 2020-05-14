Глава Минтранса РФ и первый замглавы РЖД вошли в совет директоров ГТЛК

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов вошли в совет директоров "Государственной транспортной лизинговой компании", следует из сообщения ГТЛК.

В совет директоров компании входит восемь человек. Помимо Дитриха и Михайлова, новым членом совета стал и генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев. При этом совет покинули бывший вице-премьер, глава "Почты России" Максим Акимов, начальник управления Аналитического центра при правительстве РФ Любовь Нисенбойм и председатель совета директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Юрий Медведев.

Кроме того, в совет вошел назначенный в марте генеральный директор ГТЛК Михаил Полубояринов. Глава "Вертолетов России" Андрей Богинский совет при этом покинул. Свои места сохранили первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, советник президента ОАК по гражданской авиации Валерий Окулов и экс-глава ГТЛК Сергей Храмагин.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является РФ в лице министерства транспорта РФ.