Эксперты: садоводы потеряют часть урожая, но смогут обеспечить россиян ягодами и фруктами

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Садоводы Юга России и Северного Кавказа понесли убытки из-за повреждения большой доли фруктовых и ягодных насаждений на стадии цветения из-за аномально теплой зимы и весенних заморозков, но смогут обеспечить страну продукцией в текущем сезоне благодаря высокотехнологичным производствам. Об этом скзали ТАСС власти регионов и опрошенные эксперты отрасли.

Первые потери

Заморозки, которые случились весной после аномально теплой зимы на юге страны, привели к подмерзанию цветущих ранних косточковых и семечковых. В ряде районов повреждена большая доля завязей, аграрии подсчитывают убытки из-за возможной потери урожая.

"В этом году мы потеряли около 90% урожая косточковых, а это черешня, персик, абрикос, нектарины, слива. От заморозков по яблокам (семечковые культуры, - прим. ТАСС) потери составляют около 40% плодовых почек. <...> Мы потеряем в этом году более 920 млн рублей", - рассказал ТАСС гендиректор крупнейшего в Ингушетии предприятия "Сад-гигант "Ингушетия" Замир Балкизов.

В Ставропольском крае ночные и утренние заморозки, продолжавшиеся текущей весной несколько недель, также привели к существенному повреждению и гибели соцветий в садах. По информации ГКУ "Ставропольвиноградплодопром", повреждения семечковых культур, в том числе яблонь, составили порядка 51% площадей, косточковых - около 57% площадей. Предварительный прогноз по возможным потерям в выручке производителей составляет порядка 500 млн рублей.

В Республике Крым заморозки в марте и апреле повредили около 40% садов (3 916,53 из 9,9 тыс. га плодоносящих), наиболее сильно пострадали персики, абрикос, черешня и слива, но ущерб в республике будут подсчитывать только к июню.

На Кубани, которая выращивает до трети всех российских фруктов и ягод, ситуация аналогичная: председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Виктор Сергеев пояснил ТАСС, что заморозки оказали влияние не на всю территорию региона, а лишь на отдельные районы. По данным администрации края, ожидается снижение урожая косточковых культур на 80% к уровню прошлого года, семечковых - на 60 %. А в министерстве сельского хозяйства соседней Адыгеи добавили ТАСС, что потери урожая сельхозпроизводителями Республики составляют от 30 до 60%.

Без фруктов не останемся

Вместе с тем, говорят специалисты, пока прогнозы делать рано: часть подмерзших деревьев можно спасти, кроме того, впереди - летние грады и засуха, которые также серьезно влияют на урожайность. Вместе с тем, участники отрасли не сомневаются, что смогут покрыть часть потребности страны в косточковых и семечковых. "Это не ставит под угрозу продовольственную безопасность. Потребности нашего региона, страны мы в любом случае обеспечим", - рассказали ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края, председатель совета директоров ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья" Айдын Ширинов заявил ТАСС, что оставшегося урожая будет достаточно для обеспечения потребностей региона. А гендиректор крупнейшего производителя яблок на Кубани "Южные земли" Олег Рьянов рассказал, что при использовании современных технологий часть подмерзшей завязи можно восстановить. Подобные технологии применяются компаниями, вкладывающими средства в модернизацию производства, что и позволяет поддерживать продовольственную безопасность страны. По его мнению, в этой части расходов аграрии нуждаются в господдержке даже больше, чем в компенсациях в связи с потерей урожая.

"Есть современные технологии борьбы с заморозками, засухой, градом. Нужно увеличивать субсидии на ту же противоградовую сетку. Иначе так будет всегда: потери урожая из-за заморозков, потом из-за засухи, из-за градов - надо учиться выращивать в подобных условиях. Нужно поддерживать современные технологичные производства, это снимает риски с государства", - пояснил собеседник агентства.

Председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края, который также является председателем совета директоров ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья" Айдын Ширинов обратил внимание и на необходимость развития в стране системы агрострахования в сфере садоводства, которая более популярна при выращивании зерновых культур. "Сегодня, думаю, это повод для правительства, чтобы усадить за один стол переговоров наших производителей, страховщиков, и прийти к какому-то единому решению, чтобы более эффективно применять инструменты агрострахования в садоводстве", - заявил собеседник агентства.

В ряде регионов из-за повреждения насаждений уже ввели режимы чрезвычайной ситуации, благодаря чему местные власти смогут оказать поддержку аграриям, потерявшим прибыль. В Ставропольском крае для поддержки пострадавших садоводов из краевого бюджета выделено 79 млн рублей.

"Мы второй год подряд направляем на агрострахование существенные средства, в этом году на эти цели выделено 334 млн рублей из федерального и краевого бюджетов", - рассказали также в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, вошедшего по итогам 2019 года в число регионов-лидеров по объему рынка агрострахования с господдержкой.