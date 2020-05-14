Прокуратура усилит надзор за возобновляющими работу предприятиями

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поставил задачу усилить надзор за тем, как контролируется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в условиях коронавируса предприятиями, возобновляющими свою работу. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Генеральный прокурор потребовал уделить особое внимание надзору за выполнением контролирующими органами всего комплекса мероприятий по соблюдению требований законодательства возобновляющими работу предприятиями и организациями", - сказали в ведомстве.

Краснов провел в формате видеоконференции оперативное совещание по вопросам организации работы и прокурорского надзора, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции, с руководителями прокуратур субъектов, входящих в Уральский и Приволжский федеральные округа.