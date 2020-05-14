В "Опоре России" предложили законодательно закрепить "добросовестность предпринимателя"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагает установить в законодательстве понятие "добросовестность предпринимателя" для системной борьбы с коррупцией и снижения числа проверок. Об этом сообщила вице-президент организации Марина Блудян.

"Мы просим в законодательстве установить понятие "добросовестность предпринимателя" таким образом, чтобы это понятие было просчитано и представляло из себя цифру для расчета индекса риска", - сказала она в ходе научно-практической конференции "Регуляторные и коррупционные риски в сфере государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательства: меры минимизации в условиях кризиса" в НИУ ВШЭ.

Она пояснила, что предприниматель сможет доказать свою добросовестность инспектору на основе аудитов, комплаенсов (внутренних проверок) и страховок предприятия. Тот в свою очередь должен будет оценить добросовестность компании в цифровом выражении, что будет влиять на категорию риска компании.

Если ответственность предприятия застрахована, то уровень риска предлагается сделать нулевым. При этом даже в случае поступления жалоб предприятие проверяться не будет.