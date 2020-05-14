АКОРТ разъяснила правила соблюдения "масочного режима" в магазинах

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ретейлеры имеют право обратиться в правоохранительные органы, если посетитель нарушает нормы правопорядка и режим ношения маски в общественных местах, ограничение перемещения и штрафные санкции входят в компетенцию уполномоченных органов. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).

"Соблюдение масочного режима является личной ответственностью гражданина. Следить за соблюдением порядка, ограничивать перемещения гражданина, выносить предупреждения и штрафы имеют право представители полиции, Росгвардии и иные уполномоченные на это лица. Чтобы покупатель мог посетить магазин соблюдая требования режима, в торговых точках продаются средства индивидуальной защиты. В случае, если покупатель своим поведением нарушает принятые нормы законодательства, магазин имеет право обратиться в правоохранительные органы для привлечения покупателя к ответственности, в том числе - передать записи видеокамер внутреннего наблюдения", - сообщили в АКОРТ.

Когда маски раздают бесплатно

Расходы торговых сетей АКОРТ на закупку СИЗ и обеспечение санитарных мер составляет больше 2,3 млрд рублей в месяц, сообщили в ассоциации.

"Аналогичные расходы по закупке, логистике и продаже несут все коммерческие предприятия, осуществляющие торговлю СИЗами - аптеки, транспортные предприятия. Как показывает зарубежная практика, бесплатная раздача СИЗов возможна на однократной основе, в случае, если СИЗы закупаются государством", - отметили в АКОРТ.

Средняя цена маски у входящих в ассоциацию ретейлеров составляет 35 рублей за единицу. Эта цена включает закупочную цену, логистику, хранение и переупаковку масок.

"Правительствами зарубежных государств, в основном на региональном уровне, практиковались разовые акции по раздаче масок. Маски закупались за счет государственного бюджета и централизованно раздавались гражданам. Например, во Франции - 10 миллионов масок, США (Нью-Йорк) - раздача 7,5 млн масок, Гонконге - раздача 7,5 млн бесплатных многоразовых масок, Испания - раздали 10 млн масок. В странах Европы маски раздавались в больницах, органах государственной власти и управления, силами полиции или волонтеров. В Турции, наряду с продажей масок, была внедрена практика получения масок населением от государства по QR-коду", - отметили в ассоциации.

В России все крупнейшие розничные сети закупили необходимый объем масок, как для внутреннего использования (сотрудниками торговых точек), так и для продажи. Торговые сети также расширяют поставки масок в магазины. "Торговыми сетями созданы дополнительные запасы СИЗ на срок от двух недель до нескольких месяцев", - пояснили в АКОРТ. Так, в мае будет закуплено более 113 млн масок.