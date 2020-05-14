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Рябков пока не видит прогресса в создании группы по экономике между Россией и США

По словам замглавы МИД РФ, "есть целый ряд мешающих этому факторов, в том числе со стороны исполнительной власти в Вашингтоне"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ряд причин, исходящих со стороны исполнительной власти США, мешает продвижению в создании группы по экономическому сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе онлайн-презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "Не одичать в "осыпающемся мире".

"Россия определенное время назад на самом высоком уровне предложила коллегам в США двинуться в направлении создания делового консультативного совета, состоящего с обеих сторон из авторитетных представителей бизнес-кругов, которые могли бы помогать правительствам искать путь вперед в сложной ситуации, которая в наших отношениях становится уже застарелой, - сказал он. - Обсуждение этой темы ведется давно, но, к сожалению, прогресса нет. Есть целый ряд мешающих этому факторов, в том числе со стороны исполнительной власти в Вашингтоне".

США выдвигают условия, которые России кажутся, "мягко говоря, странными и неприемлемыми", подчеркнул Рябков. "Поэтому мы пока в этом плане топчемся на месте. Но надеюсь, что предстоящий период все-таки позволит продвинуться и в этом вопросе, потому что потребность в такой платформе очевидна", - добавил высокопоставленный дипломат.

По его словам, подавляющее число американских компаний на российском рынке заинтересованы в сохранении своего присутствия, "хотя ситуация с пандемией накладывает свой глубокий негативный отпечаток".

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в июле 2018 года заявил, что Россия и США намерены создать рабочую группу с участием "капитанов бизнеса", целью группы будет содействие развитию торговли и инвестиций между двумя странами.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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