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Российские производители риса призвали снять введенный из-за пандемии запрет на экспорт

Объем остатков риса в России на начало мая составляет 178 тыс. тонн

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Объем остатков риса в России на начало мая текущего года составляет 178 тыс. тонн, это на 20% больше показателя 2019 года, что позволяет не продлять ограничения на экспорт, введенные раннее в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе Южного рисового союза в четверг.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в апреле публиковала решение коллегии, которым в связи с распространением коронавируса вводится второй пакет мер, включающий временный запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) отдельных видов продовольственных товаров. Среди них - репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков. Запрет на экспорт этих товаров действует с 12 апреля.

"Ограничение экспорта в момент ажиотажного спроса было оправдано. Однако уже к концу апреля спрос на бакалею в России стабилизировался и по ряду позиций даже пришел к отрицательным значениям, а объем остатков риса-сырца позволяет обеспечить потребление не только на внутреннем, но и на внешних рынках, поэтому необходимости пролонгирования данных мер нет", - говорится в сообщении союза.

По данным организации, на начало мая 2020 года остатки риса в пересчете на сырец составляют 178 тыс. тонн, что на 33 тыс. тонн (23,6%) больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. "Этого объема достаточно для обеспечения спроса на рынке России и стран ЕАЭС", - заверили в отраслевом объединении.

По данным исполнительного директора Южного рисового союза Михаила Радченко, затяжное ограничение на экспорт может привести к образованию профицита риса в России и снижению рентабельности отечественных предприятий этой отрасли. Введенные ограничения уже привели к финансовым потерям производителей, так как эпидемиологическая ситуация не признана форс-мажором, им пришлось выплачивать штрафы и неустойки по действующим договорам на поставки.

"При этом большинство стран-экспортеров риса, с которыми российские рисоводы конкурируют на мировом рынке и которые являются основными поставщиками длиннозерного риса в Россию и страны ЕАЭС, либо не вводили ограничений экспорта в связи с развитием пандемии коронавируса COVID-19, либо сняли или ослабили эти ограничения в конце апреля текущего года. В частности, власти Индии, Пакистана и Таиланда ограничений экспорта не вводили, с 29 апреля сняты ограничения на экспорт риса из Вьетнама", - добавили в пресс-службе.

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