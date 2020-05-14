ЕС продлил упрощенный режим введения санкций за кибератаки, который пока не использовался

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Совет ЕС продлил до 18 мая 2021 года упрощенный режим введения санкций против физических и юридических лиц за проведение кибератак, который пока ни разу не был использован. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС продлил до 18 мая 2021 года режим [введения] санкций за кибернетические нападения, которые угрожают Евросоюзу или его странам-членам", - говорится в заявлении.

"Таким образом, ЕС сохранит возможность введения целевых ограничительных мер против лиц или организаций, участвовавших в организации кибернетических атак, которые нанесли серьезный ущерб или представляли внешнюю угрозу для Евросоюза или его стран-членов. Эти санкции также могут быть наложены за кибернетические атаки против третьих государств или международных организаций в случае, если эти меры будут признаны необходимыми для реализации задач общей внешней политики ЕС и политики в области безопасности", - говорится в документе.

Механизм введения санкций за кибернетические преступления был создан 17 мая 2019 года, однако с тех пор ЕС не смог доказать ответственность за кибератаки против своих стран ни одной группы лиц, чтобы опробовать новые санкции на практике.

Согласно положению об этих санкциях, физические и юридические лица, которых Евросоюз считает ответственными за кибератаки, будут включаться в особый черный список. Им будет запрещен въезд в ЕС, их банковские активы в сообществе должны быть заморожены, европейскому бизнесу запрещено поддерживать контакты с ними. Беспрецедентной для этого санкционного режима ЕС стала возможность вводить санкции за "кибератаки против третьих стран", не входящих в ЕС, и международных организаций. Совет ЕС, однако, не объяснил, на основании чего он намерен возлагать вину за анонимные по определению кибератаки на конкретное лицо или организацию.

В утвержденном в 2019 году документе подчеркивается, что под новые санкции Евросоюза подпадают только те кибератаки, которые "осуществлены из-за пределов Евросоюза, использовали инфраструктуру за пределами Евросоюза или предпринимались в интересах лиц и организаций, базирующихся и действующих за пределами ЕС". Иными словами, лица, базирующиеся в ЕС и пользующиеся только европейскими сервисами для хакерской деятельности против третьих стран и международных организаций, не подпадают под действие этого санкционного механизма.