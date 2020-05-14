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Слуцкий: на оказание помощи арестованным в Греции морякам из РФ направят 1,3 млн рублей

Депутат напомнил, что россияне обвиняются греческими властями в транспортировке нелегальных мигрантов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский фонд мира при взаимодействии с Общественной палатой РФ и аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ окажет материальную помощь арестованным в Греции российским морякам на сумму в 1,3 млн рублей. Об этом журналистам в четверг сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам, глава фонда Леонид Слуцкий.

"Российский фонд мира при взаимодействии с Общественной палатой РФ и аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ принял решение оказать материальную помощь российским морякам, арестованным в Греции, на общую сумму 1,3 млн рублей", - сказал он. Депутат напомнил, что "граждане РФ обвиняются греческими властями в транспортировке нелегальных мигрантов". "Но, судя по первичным показаниям, ситуация достаточно запутана, виновность наших ребят не так однозначна, как это трактует греческая фемида", - заметил Слуцкий.

По его словам, "россияне снова попали в тяжелое положение вдали от родины, им нужна квалифицированная правовая помощь и поддержка". "Мы будем продолжать при дальнейшей координации со всеми профильными ведомствами держать этот кейс в зоне пристального внимания, равно как и другие случаи, связанные с арестами или нарушениями прав российских граждан за границей", - заверил депутат.

Слуцкий напомнил, что комитет Госдумы по международным делам выделил в отдельное досье вопросы оказания содействия россиянам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации за рубежом. "В рамках этой работы мы планируем выйти на создание четко работающего механизма помощи в таких случаях", - резюмировал он.

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ГрецияРоссия
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