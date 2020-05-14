Первую в Адыгее солнечную электростанцию запустят в июне

МАЙКОП, 14 мая. /ТАСС/. Адыгейская солнечная электростанция мощностью 4 МВт приступит к работе в июне, сейчас на первой в регионе СЭС ведутся пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба главы республики. Ранее сообщалось, что станцию запустят в мае этого года.

"Сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на площадке первой в регионе солнечной электростанции, которая мощностью 4 МВт построена в рамках реализации инвестиционного проекта группы компаний "Хевел". По информации инвестора, отпуск электроэнергии в сеть электростанция начнет в июне этого года. Расчетный объем годового производства электрической энергии составит 5,1 млн кВт/ч, что позволит избежать более 2,5 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмосферу", - говорится в сообщении.

Этапы запуска солнечной электростанции руководитель региона обсудил с министром экономического развития и торговли республики Геннадием Митрофановым и руководителем проекта по строительству солнечных электростанций по Адыгее Анзором Кубашичевым. В рамках инвестпроекта в регионе ведется строительство еще одной солнечной электростанции - Шовгеновской СЭС мощностью 4,9 МВт. Объект будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года, уточнили в пресс-службе.

"Адыгея обладает хорошим потенциалом для использования возобновляемых источников энергии. Мы стали первым в стране регионом, где построен мощный ветропарк. Использование солнечной генерации и дальнейшее развитие "зеленой" энергетики - стратегически важный вопрос. Эта комплексная работа влияет на увеличение энергомощностей региона, что будет способствовать развитию республики, привлечению новых инвестиций", - цитирует Кумпилова пресс-служба главы.

Глава Адыгеи обратил внимание на значимость социального аспекта при реализации инвестиционного проекта - создание новых рабочих мест, налоговые отчисления в региональный бюджет, поддержку отечественных товаропроизводителей. В частности, при строительстве используются инверторные станции, фотоэлектрические модули и опорные конструкции производства отечественных компаний.

Соглашение о строительстве двух солнечных электростанций в Адыгее между "Хевел" и правительством региона было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. Объем инвестиций компании в строительство двух станций составит более 950 млн рублей. Группа компаний "Хевел" с 2014 года построила 611,5 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объем проектов сетевой генерации в России до 2022 года составляет 907,5 МВт, в Республике Казахстан - 264 МВт.