Clever Solar Devices представила систему автоматической проверки солнечных электростанций

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Испанский стартап Clever Solar Devices разработал систему автоматического обнаружения неисправностей для солнечных электростанций разных масштабов. Цифровое решение работает на базе технологии Интернета вещей, сообщило издание pv magazine.

"Система Smart Module представляет собой интерактивную IoT-платформу, которая функционирует на базе облачных вычислений, производимых в режиме реального времени. Процесс "умной" диагностики состояния солнечных электростанций осуществляется без остановки производства", - сказал генеральный директор Clever Solar Devices Бхишма Эрнандес.

Система обеспечивает удаленный мониторинг как частных солнечных батарей, так и электростанций промышленного масштаба. Smart Module позволяет производить диагностику неисправностей и немедленно обнаруживать сбои и загрязнения поверхностей солнечных модулей. Кроме того, решение легко масштабируемо и может быть интегрировано с различными цифровыми платформами.

Компания-разработчик была создана в 2020 году и специализируется на оптимизации управления электроэнергией солнечных электростанций.