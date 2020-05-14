На Ставрополье экспорт сельхозпродукции за четыре месяца увеличился почти на 40%

ПЯТИГОРСК, 14 мая. /ТАСС/. Объем экспорта продукции сельского хозяйства в Ставропольском крае увеличился почти на 40% за четыре месяца 2020 года. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"За четыре месяца текущего года экспорт продукции АПК региона составил $123,8 млн или 368,7 тыс. т. Это на 37,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - отметили в министерстве.

По данным пресс-службы, основную долю составляет экспорт зерновой продукции - $55,6 млн или 270,6 тыс. т и мясной продукции - $43,1 млн или 25,6 тыс. т.

Ранее в Минсельхозе края сообщали, что по итогам 2019 года экспорт сельхозпродукции Ставропольского края достиг $355,7 млн, что является историческим максимумом для региона.

Увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.