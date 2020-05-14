Семь кировских компаний вошли в федеральный список системообразующих предприятий

КИРОВ, 14 мая. /ТАСС/. Семь производственных компаний из Кировской области вошли в актуализированный список системообразующих предприятий федерального уровня. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель правительства региона Александр Чурин.

Сейчас в перечне 1151 компания, каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов. В апреле в правительстве Кировской области сообщали, что в федеральный список вошли группа компаний "Дороничи" и ЗАО "Кировский молочный комбинат".

"На федеральном уровне актуализирован перечень системообразующих организаций. В него вошли семь предприятий Кировской области: агропромышленный холдинг "Дороничи", ОАО "Искож", ООО "Молот-Оружие", ОАО "Весна", ЗАО "Омутнинский металлургический завод", АО "Красный якорь" и ЗАО "Сувенир". Для предприятий предусмотрено предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета", - сказал Чурин.

Он добавил, что в регионе также утвержден перечень из 149 системообразующих предприятий - это организации, оказывающие существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области. По словам Чурина, эти предприятия приступили к работе с 6 апреля, когда были сняты первые ограничительные меры. Также были открыты многофункциональные центры исключительно по предварительной записи и с соблюдением всех санитарных норм, заработал рынок недвижимости, стройки, нотариат, разрешили оказывать риелторские услуги и услуги страхования.

По словам Чурина, в регионе разработаны меры поддержки бизнеса. Так, на 2020 год планируют установить минимальные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения: 1% в случае, если объектом налогообложения являются "доходы", и 5% в случае, если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы". По действующим приобретенным патентам планируют снизить в два раза размер потенциально возможного к получению предпринимателями годового дохода. Также в регионе предусмотрены отсрочки по аренде государственного и муниципального имущества, на полгода продлены сроки уплаты страховых взносов, снижены страховые взносы до 15% для зарплат выше МРОТ, а с 1 июля 2020 года в регионе введут специальный налоговый режим для самозанятых.

О ситуации в регионе

В Кировской области, где за сутки выявлен 21 случай заболевания COVID-19, а общее число заражений коронавирусом составляет 944 случая, продолжает действовать режим самоизоляции и режим повышенной готовности. При этом с 12 мая открылись непродовольственные магазины, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, возобновили работу открытые рынки, гражданам разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, но обязали носить маски в общественных местах.