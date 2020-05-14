Российские санатории прогнозируют рост цен на путевки после снятия ограничений

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Санатории и пансионаты в регионах России готовятся к летнему сезону и рассчитывают, что заселение начнется уже с июня. При этом представители отрасли считают, что новые рекомендации по организации работы учреждений после карантина могут привести к росту цен на путевки, однако сделают отдых безопасным.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина размещение в санаториях, работа курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания с целью нераспространения коронавируса была приостановлена до 1 июня. В понедельник президент Владимир Путин заявил, что главы регионов будут сами принимать решения о возможности смягчения, сохранения или ужесточения ограничительных мер.

Путевки по новым ценам

Санатории в одном из основных туристических регионов страны Краснодарском крае возобновят работу уже с 1 июня, однако речь идет только об учреждениях с медицинской лицензией, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Как пояснили ТАСС в министерстве здравоохранения региона, всего таковых на территории края 370. При этом, у сотрудников санаториев должен быть специальный сертификат, подтверждающий их компетентность. "Планируется, что услуги смогут предоставлять те, кто получил лицензии не позже февраля", - уточнили в министерстве.

По рекомендации Роспотребнадзора, санатории теперь должны будут обрабатывать фасады зданий и помещения дезинфекторами каждые два часа, убрать из помещений мягкую мебель и ковры, установить рециркуляторы в каждой палате и размещать отдыхающих по одному человеку в номере. Как считают представители отрасли, это может привести к удорожанию отдыха и лечения.

Коммерческий директор одного из крупнейших в РФ гостиничных комплексов "Бархатные сезоны" (Сочи), который имеет медицинскую лицензию, Инна Рындина рассказала ТАСС, что в настоящее время ведется работа по обеспечению отеля тестами на коронавирус, которые, вероятно, станут обязательными, согласно требованиям Роспотребнадзора. "В планах у нас подписать контракт с медицинскими учреждениями, такими как "Инвитро" и "Гемотест", и включить сразу в стоимость проживания наших гостей тест на COVID-19", - сказала она, добавив, что не исключено незначительное повышение стоимости отдыха, однако "задирать ценники" не планируется.

По мнению генерального директора расположенного в Сочи крупнейшего бальнеологического курорта России "Мацеста" Елены Даутовой, обязательное использование масок и перчаток также может повлиять на повышение цен. "Купив масок на 8 млн рублей, эта сумма будет включена в себестоимость и, соответственно, отразится на повышении стоимости на выходе. Это самое страшное, чего мы боимся на сегодняшний день", - уточнила она ТАСС.

При этом цены на путевки могут возрасти до 40%, предположил начальник управления по курорту и туризму администрации Кисловодска Ставропольского края Владимир Секирский. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, здесь планируют последовать примеру Кубани и разрешить в ближайшее время работу санаториев. "Мы должны решить сложную задачу. С одной стороны, дать возможность работать одной из ключевых отраслей Ставропольского края, и с другой - не допустить появления новых очагов заболевания, защитить здоровье людей", - приводит пресс-служба слова губернатора края Владимира Владимирова.

Гендиректор крупного санаторно-курортного комплекса "Знание" в Сочи Дмитрий Богданов отметил, что не все рекомендации Роспотребнадзора выполнимы. "К примеру, чтобы убрать ковровое покрытие, заменить всю мебель, убрать обои, один из санаториев в Сочи подсчитал, что ему нужно полгода на этот ремонт и примерно 100 млн рублей и через полгода еще 300 млн чтобы вернуть все обратно, то есть это просто нереально", - сказал он. Председатель совета врачей курорта Горячий Ключ, заместитель генерального директора по медицинской работе санатория "Горячий Ключ", заслуженный работник здравоохранения Кубани Евгений Калиниченко сказал ТАСС, что при соблюдении всех требований санатории не выйдут на рентабельность и им придется работать в убыток.

Высокого сезона не будет

Однако не все регионы планируют принимать туристов с июня. Так, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что "высокий" курортный сезон в регионе в этом году может вообще не состояться, при этом не исключил, что отели и санатории смогут принимать отдыхающих только из самой республики. Он поручил региональным органам власти до 15 мая выработать позицию, возможно или невозможно возобновление работы здравниц в Крыму.

Санатории Крыма перед курортным сезоном необходимо будет готовить к возобновлению работы после долгого периода простоя, рассказала ТАСС депутат Госсовета Крыма Людмила Ермакова, директор курортного объединения "Солнечная Таврика", в которое входят санатории Евпатории, гостиницы Большой Ялты и Феодосии. Выполнить все нынешние рекомендации Роспотребнадзора санаториям региона будет очень сложно, отметила она.

Как сообщили ТАСС в департаменте промышленности Югры, который также курирует сферу туризма, в настоящее время в регионе нет понимания, когда начнут работать санатории и профилактории и в каком виде будет выстроена их деятельность. "В настоящее время документ по выходу из режима самоизоляции [туристической сферы] находится в разработке. Сейчас собираются предложения органов власти, бизнеса. Но в любом случае сфера туризма в Югре будет работать с соблюдением всех необходимых мер предосторожности для недопущения распространения коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, заместитель главного врача по медицинской деятельности санатория-профилактория в городе Югорск Виктория Хиженок сообщила ТАСС, что повышение цен не исключено. "Сейчас прорабатываем вопрос, как мы сможем открыться и предоставлять услуги. Не исключено повышение цен на путевки. Обращения к нам от жителей поступают, хотят забронировать места, но мы им сейчас ничего не можем ответить, не принимаем их в работу", - сказала она.

В Калининградской области пока также не принимали решение об открытии с 1 июня порядка 10 санаториев с медицинской лицензией, расположенных в приморской зоне у побережья Балтийского моря, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. "Оно будет принято в зависимости от того, какой будет эпидемиологическая ситуация в регионе", - сказал Лысков.

В самих санаториях говорят о готовности начать работу с учетом всех требований Роспотребнадзора. "Мы сейчас пока не работаем, но готовы начать работу с 1 июня, если будет принято такое решение", - сказали ТАСС в санатории "Зеленоградск" на побережье Балтики под Калининградом. Учреждение предлагает размещение для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной систем, опорно-двигательного аппарата.

Новые программы

При таких условиях представители отрасли ищут способы сохранить туристов. К примеру, те, кто забронирует отдых на территории Краснодарского края заранее, а это более 50% отдыхающих, смогут приобрести путевки по прежней цене, рассказал гендиректор санаторно-курортного комплекса "Знание" в Сочи Дмитрий Богданов.

По словам управляющего акционера здравницы "Лаго-Наки" в Адыгее - единственного лечебного курорта в России, специализирующегося на лечении заболеваний позвоночника, Татьяны Мамонтовой, здесь планируют отказаться от привычных скидок, которые предоставлялись на комплексные программы. Они останутся только для тех, кто забронировал лечение и отдых заранее, а также для постоянных гостей. "Предприятие будет работать с нулевой рентабельностью для покрытия тех расходов, которые вменяются Роспотребнадзором на дезобработку, средства защиты и тестирование персонала. Учитывая эти расходы, прибыли на предприятии просто не будет", - пояснила Мамонтова.

Однако, как заметила генеральный директор бальнеологического курорта "Мацеста" Елена Даутова, на июнь уже есть незначительное количество оплаченных путевок. Она уточнила, что спрос на первый летний месяц составляет менее 30%, что, конечно, значительно меньше в сравнении с 2019 годом. Богданов также отметил, что загрузка санаториев Сочи в июне, вероятно, не превысит 30-35%, тогда как в 2019 году в этот период она составляла около 85 %.

Врачи санаториев Ставропольского края уже разработали специальные постпандемические программы по восстановлению и укреплению иммунитета, ликвидации последствий гиподинамии, профилактике легочных заболеваний.