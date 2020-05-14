В Забайкалье создана таможенная инфраструктура для поставок оборудования на Удокан

ТАСС, 14 мая. Таможенная инфраструктура - постоянная зона таможенного контроля и таможенный склад - создана в Забайкальском крае оформления и хранения зарубежного оборудования, поступающего по проекту резидента Территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" по освоению Удоканского месторождения меди. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы. Проект на Удокане реализует резидент ТОР "Забайкалье" Байкальская горная компания (БГК, входит в холдинг USM Алишера Усманова).

"В Каларском районе Забайкалья на железнодорожной станции Новая Чара создана постоянная зона таможенного контроля. Соответствующий приказ подписал начальник Читинской таможни, полковник таможенной службы Константин Стародубцев. Одновременно с этим на месте строительства горно-металлургического комбината "Удокан" завершено строительство таможенного склада временного хранения на 600 контейнеров", - говорится в сообщении.

Склад занимает площадь около 50 гектаров в непосредственной близости от места строительства технологического комплекса, имеет ограждение и необходимую инфраструктуру.

По словам генерального директора Байкальской горной компании Германа Миронова, оборудование финской компании Outotec будет поступать на Удокан из 43 стран мира. Поставки будут осуществляться из стран Европейского союза, Китая и ЮАР через таможенные пункты в Забайкальске, Санкт-Петербурге и Владивостоке. "Первая поставка технологического оборудования, в частности, шаровых мельниц на площадку строительства запланирована на май 2020 года", - уточняется в пресс-релизе.

Об инвестпроекте

Удоканское месторождение с ресурсами 26,7 млн тонн меди в Каларском районе является самым большим в России. Там работает Байкальская горная компания (БГК, входит в холдинг USM Алишера Усманова), в 2019 году инвестор стал резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" с проектом по строительству на месторождении горно- металлургического комбината по добыче и переработке медной руды, производству катодной меди и товарного сульфидного концентрата. Планируется, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Проект по освоению месторождения позволит создать только в Забайкалье более 2 тыс. рабочих мест и до 20 тыс. рабочих мест с учетом смежных отраслей.

Месторождение разведано в советское время, но к разработке смогли приступить только сейчас - благодаря режиму ТОР появилась возможность снизить финансовую нагрузку на проект и ускорить его выполнение. Объем инвестиций в реализуемый БГК проект составляет 75,9 млрд рублей. Мощность производства составит 12 млн тонн руды в год с возможностью расширения до 48 млн т. На площадке уже началось возведение обогатительной фабрики.