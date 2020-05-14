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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,56-0,67%

Курс доллара к рублю вырос до 74,013 рубля, курс евро снизился до 79,9 рубля

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в четверг закрылся снижением основных индексов. Так, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,56%, до 2590,31 пункта, РТС - на 0,67%, до 1102,98 пункта.

Курс доллара к рублю на 18:55 мск вырос на 0,1%, до 74,013 рубля, курс евро снизился на 0,01%, до 79,9 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне растет на 2,86% - до $30,21 за баррель.

В четверг коррекционное движение на российском рынке оставалось превалирующим.

"Возвращение котировок нефти в район $30 помогло сегодня выглядеть российскому рынку лучше западных. В целом общерыночные настроения остаются под давлением опасений второй волны пандемии, а также рисков геополитического обострения по линии США и КНР", - отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Вместе с тем, нефтяные котировки получили поддержку со стороны отчета МЭА - организация повысила оценку спроса на энергоноситель в 2020 году, добавил эксперт.

В лидерах роста на фоне возобновившегося активного повышения нефтяных цен оказались бумаги "Сургутнефтегаза", также росли бумаги "Башнефти" и "Транснефти". Рост составил 7,78%, 1,14% и 0,66% соответственно.

"Для бумаг "Сургутнефтегаза" основной драйвер роста - это перспектива использования значительных денежных ресурсов компании для выкупа своих акций или в целях слияний и поглощений. Акции "Транснефти", хотя и играют роль защитных в периоды стагнации нефтяных цен, при возобновлении роста часто выступают "локомотивами" позитивной динамики", - пояснил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

В то же время, лидеры торгов прошлых недель, такие как акции "Мосбиржи", снизились на 8,5% из-за дивидендной отсечки.

Прогноз на пятницу

Завтра внешний фон и цены на нефть останутся определяющими для настроений на рынке РФ, считает Александр Бахтин. Также выйдет важная макростатистика, в частности объем промышленного производства и уровень безработицы в Китае в апреле, предварительная оценка ВВП Германии и еврозоны за I квартал и апрельские данные по розничным продажам в США.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в пятницу может формироваться в диапазоне 2560-2650 пунктов, курс рубля к доллару - 73,5-74,5 руб.

В ИК "Фридом Финанс" полагают, что завтра, учитывая динамику цен на нефть и американские фондовые индексы, преобладает вероятность повышения котировок российских акций. Целевые диапазоны закрытия по прогнозам компании для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2565 -2620 пунктов и 73,50-74,20 руб. соответственно.

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