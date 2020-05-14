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Пандемия коронавируса нового типа
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Минпромторг: магазины вправе не обслуживать на кассе покупателя без маски

Как отметил замглавы ведомства Виктор Евтухов, "остальное - это работа правоохранительных и контрольных органов"
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Магазины вправе не обслуживать на кассе покупателя без медицинской маски. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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"Минпромторг России на ежедневной основе проводит совещания с представителями торговых сетей с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Совместно подготовлены методические рекомендации, как комфортнее организовать работу по соблюдению населением "масочного режима" в торговых объектах. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе", - сказал он.

Евтухов отметил, что данные рекомендации направили в регионы, в Роспотребнадзор, в МВД России и Росгвардию. В рекомендациях подробно описаны типовые случаи - как реагировать, если в магазин пытается войти покупатель без маски или если покупатель снял ее в самом торговом зале.

"Силой надеть на покупателя маску сотрудник магазина не может и не должен. В случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Остальное - это работа правоохранительных и контрольных органов", - сказал он.

Замглавы Минпромторга также сообщил о том, что если магазином приняты меры по недопущению нарушения, то этот магазин привлекать к ответственности нельзя. Он напомнил, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. "Таким образом, привлечению к административной ответственности подлежит лицо, совершившее административное правонарушение", - заключил он.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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