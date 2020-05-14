{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Закупочные цены на основные продукты за неделю снизились или не изменились

Как сообщили в Минсельхозе, наибольшее снижение демонстрируют цены на свинину, куриные яйца, огурцы и томаты, яблоки, семена рапса, мороженую рыбу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Цены на основные группы пищевых товаров у производителей, кроме овощей, за неделю снизились или сохранились на том же уровне. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Минсельхоз России на постоянной основе осуществляет мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия. За прошедшую неделю цены на мясо-молочную группу, тепличные овощи, зерно, гречневую крупу и рыбную продукцию показали снижение или сохранились на том же уровне, на морковь, капусту и лук демонстрируют рост", - отмечается в сообщении.

Как отметили в министерстве, из 47 отслеживаемых Минсельхозом позиций цены не изменились или сократились по 28 видам продукции. Наибольшее снижение за неделю с 6 по 13 мая демонстрируют цены на свинину, куриные яйца, огурцы и томаты, яблоки, семена рапса, мороженую рыбу. Девять товаров показали рост менее 1%, в их числе картофель, пастеризованное молоко, сахар, подсолнечное масло, сельдь и ряд другой продукции.

Среди основных категорий мясной продукции цены на говядину в убойном весе снизились на 0,7% (237,64 рубля/кг), на свинину - на 3,5% (131,61 рубля/кг), мясо кур - на 1,1% (101,1 рубля/кг). При этом цены на свинину - на 15,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, а на мясо кур - на 2,2%. Стоимость куриных яиц первой и второй категории снизилась на 4,4% и 4,7% соответственно (43,55 рубля/кг и 39,10 рубля/кг).

Молоко сырое за неделю подешевело на 0,5%, до 25,32 рубля/кг, цены на основные категории готовой молочной продукции также снизились. Так, молоко сухое цельное за неделю подешевело на 0,1% (251,92 рубля/кг), молоко сухое обезжиренное - на 1,1% (189,68 рубля/кг), масло сливочное жирностью 72,5% и 82,5% - на 0,1% (432,09 рубля/кг и 498,62 рубля/кг). Твердые и мягкие сыры показали наибольшее снижение цен в данной категории - 1,3% (367,80 рубля/кг). Незначительный рост продемонстрировало молоко цельное пастеризованное - +0,7% (45,41 рубля/кг).

За неделю огурцы подешевели на 1,9% (65,51 рубля/кг), при этом их цена ниже прошлогодней на 14,3%. Стоимость томатов снизилась на 2,6% (106,62 рубля/кг), что на уровне аналогичного периода 2019 года (+0,5%). Цена на яблоки за прошедшую неделю упала на 4% (43,3 рубля/кг).

Цена на овощи и зерно

Цены сельхозтоваропроизводителей на картофель, морковь, капусту и лук за неделю увеличились, что связанно с сокращением запасов урожая прошлого года и ростом стоимости импортных поставок, сообщили в Минсельхозе. Цена моркови возросла на 8,9% (15,21 рубля/кг), капусты белокочанной - на 2,6% (15,56 рубля/кг), картофеля - на 0,7% (12,96 рубля/кг). При этом по сравнению с аналогичной датой прошлого года морковь подешевела на 16,8%, капуста - на 28,3%.

По данным Минсельхоза, за прошедшую неделю цены на основные зерновые культуры продолжили стабилизироваться. Продовольственная рожь за неделю не изменилась в цене (12,75 рубля/кг), продовольственная пшеница III класса подорожала на 1,6% (12,64 рубля/кг), IV класса - подешевела на 0,1% (12,11 рубля/кг). Цена на ячмень снизилась на 1,7%, (9,38 рубля/кг), на кукурузу - увеличилась на 1,1% (10,10 рубля/кг), при этом стоимость этих культур остается ниже уровня аналогичной даты прошлого года (-8,4% и -2,3% соответственно).

Пшеничная мука за неделю подорожала на 1,1% (21,02 рубля/ кг). Хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки незначительно изменился в цене - +0,3% и +0,2% соответственно (47,16 рубля/ кг и 41,34 рубля/кг). Стоимость гречихи за прошедшую неделю не изменилась (30,43 рубля/кг), крупы гречневой снизилась на 0,6% (45,14 рубля/кг). Цены сельхозтоваропроизводителей на рис остались на том же уровне (20,06 рубля/кг).

Среди товаров масложировой категории подсолнечник показал рост на 1,1% за неделю (21,07 рубля/кг), соевые бобы подорожали на 1,3% (23,82 рубля/кг), семена рапса подешевели на 5,2% (23,27 рубля/кг). Цены на подсолнечный шрот и подсолнечное масло практически не изменились - +0,1% и +0,3% соответственно (12,93 рубля/кг и 55,87 рубля/кг).

Цены на сахар за прошедший период увеличились на 0,3% (24,46 рубля/кг), при этом оставаясь значительно ниже уровня аналогичного периода предыдущего года (-23,9%). Живая рыба за неделю не изменилась в цене (123,53 рубля/кг), стоимость рыбы мороженой неразделанной снизилась на 10,2% (78,25 рубля/кг). Цена на рыбные консервы увеличилась на 3,5% (162,41 рубля/кг), сельдь соленую - на 0,5% (129,22 рубля/кг), а на рыбное филе - снизилась на 0,4% (655,83 рубля/кг).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ростех построит заводы по переработке ТКО без средств с рынка электроэнергии
Планируется построить не менее 25 заводов таких заводов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС