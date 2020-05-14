Закупочные цены на основные продукты за неделю снизились или не изменились

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Цены на основные группы пищевых товаров у производителей, кроме овощей, за неделю снизились или сохранились на том же уровне. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Минсельхоз России на постоянной основе осуществляет мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия. За прошедшую неделю цены на мясо-молочную группу, тепличные овощи, зерно, гречневую крупу и рыбную продукцию показали снижение или сохранились на том же уровне, на морковь, капусту и лук демонстрируют рост", - отмечается в сообщении.

Как отметили в министерстве, из 47 отслеживаемых Минсельхозом позиций цены не изменились или сократились по 28 видам продукции. Наибольшее снижение за неделю с 6 по 13 мая демонстрируют цены на свинину, куриные яйца, огурцы и томаты, яблоки, семена рапса, мороженую рыбу. Девять товаров показали рост менее 1%, в их числе картофель, пастеризованное молоко, сахар, подсолнечное масло, сельдь и ряд другой продукции.

Среди основных категорий мясной продукции цены на говядину в убойном весе снизились на 0,7% (237,64 рубля/кг), на свинину - на 3,5% (131,61 рубля/кг), мясо кур - на 1,1% (101,1 рубля/кг). При этом цены на свинину - на 15,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, а на мясо кур - на 2,2%. Стоимость куриных яиц первой и второй категории снизилась на 4,4% и 4,7% соответственно (43,55 рубля/кг и 39,10 рубля/кг).

Молоко сырое за неделю подешевело на 0,5%, до 25,32 рубля/кг, цены на основные категории готовой молочной продукции также снизились. Так, молоко сухое цельное за неделю подешевело на 0,1% (251,92 рубля/кг), молоко сухое обезжиренное - на 1,1% (189,68 рубля/кг), масло сливочное жирностью 72,5% и 82,5% - на 0,1% (432,09 рубля/кг и 498,62 рубля/кг). Твердые и мягкие сыры показали наибольшее снижение цен в данной категории - 1,3% (367,80 рубля/кг). Незначительный рост продемонстрировало молоко цельное пастеризованное - +0,7% (45,41 рубля/кг).

За неделю огурцы подешевели на 1,9% (65,51 рубля/кг), при этом их цена ниже прошлогодней на 14,3%. Стоимость томатов снизилась на 2,6% (106,62 рубля/кг), что на уровне аналогичного периода 2019 года (+0,5%). Цена на яблоки за прошедшую неделю упала на 4% (43,3 рубля/кг).

Цена на овощи и зерно

Цены сельхозтоваропроизводителей на картофель, морковь, капусту и лук за неделю увеличились, что связанно с сокращением запасов урожая прошлого года и ростом стоимости импортных поставок, сообщили в Минсельхозе. Цена моркови возросла на 8,9% (15,21 рубля/кг), капусты белокочанной - на 2,6% (15,56 рубля/кг), картофеля - на 0,7% (12,96 рубля/кг). При этом по сравнению с аналогичной датой прошлого года морковь подешевела на 16,8%, капуста - на 28,3%.

По данным Минсельхоза, за прошедшую неделю цены на основные зерновые культуры продолжили стабилизироваться. Продовольственная рожь за неделю не изменилась в цене (12,75 рубля/кг), продовольственная пшеница III класса подорожала на 1,6% (12,64 рубля/кг), IV класса - подешевела на 0,1% (12,11 рубля/кг). Цена на ячмень снизилась на 1,7%, (9,38 рубля/кг), на кукурузу - увеличилась на 1,1% (10,10 рубля/кг), при этом стоимость этих культур остается ниже уровня аналогичной даты прошлого года (-8,4% и -2,3% соответственно).

Пшеничная мука за неделю подорожала на 1,1% (21,02 рубля/ кг). Хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки незначительно изменился в цене - +0,3% и +0,2% соответственно (47,16 рубля/ кг и 41,34 рубля/кг). Стоимость гречихи за прошедшую неделю не изменилась (30,43 рубля/кг), крупы гречневой снизилась на 0,6% (45,14 рубля/кг). Цены сельхозтоваропроизводителей на рис остались на том же уровне (20,06 рубля/кг).

Среди товаров масложировой категории подсолнечник показал рост на 1,1% за неделю (21,07 рубля/кг), соевые бобы подорожали на 1,3% (23,82 рубля/кг), семена рапса подешевели на 5,2% (23,27 рубля/кг). Цены на подсолнечный шрот и подсолнечное масло практически не изменились - +0,1% и +0,3% соответственно (12,93 рубля/кг и 55,87 рубля/кг).

Цены на сахар за прошедший период увеличились на 0,3% (24,46 рубля/кг), при этом оставаясь значительно ниже уровня аналогичного периода предыдущего года (-23,9%). Живая рыба за неделю не изменилась в цене (123,53 рубля/кг), стоимость рыбы мороженой неразделанной снизилась на 10,2% (78,25 рубля/кг). Цена на рыбные консервы увеличилась на 3,5% (162,41 рубля/кг), сельдь соленую - на 0,5% (129,22 рубля/кг), а на рыбное филе - снизилась на 0,4% (655,83 рубля/кг).