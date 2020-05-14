Аксаков: отчет ЦБ фиксирует повышение устойчивости российской финансовой системы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Годовой отчет ЦБ РФ фиксирует последовательное развитие и повышение устойчивости российской финансовой системы и защиты интересов потребителей финансовых услуг. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает пресс-служба комитета.

Комитет по финансовому рынку начал 14 мая работу по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета Банка России за 2019 год.

"Отчет фиксирует последовательное развитие и повышение устойчивости российской финансовой системы, защиты интересов потребителей финансовых услуг. Российский финансовый сектор сейчас не просто более устойчив, но в большей степени отвечает потребностям реальной экономики, переориентируется на обслуживание предприятий, стал более технологичным, что повышает и финансовую доступность, и поддерживает конкуренцию", - полагает председатель комитета.

По мнению Аксакова, те меры, которые предпринимал Центральный банк в 2019 году, позволяют "с большой долей уверенности проходить тот сложный этап, который вызвала пандемия коронавируса". "По итогам прошлого года инфляция составила 3%, это позволило Банку России перейти к стимулирующей денежно-кредитной политике, к циклу активного снижения ключевой ставки, который, я надеюсь, будет продолжен. Низкий уровень стоимости денег в экономике в большой степени является залогом скорейшего нивелирования последствий эпидемии и создания условий для восстановления деловой активности", - заявил глава комитета.

"Накопленный запас прочности сегодня позволяет системе не только сохранять устойчивость, обеспечивать реализацию программ поддержки экономики и населения - проведение реструктуризации кредитов для заемщиков, оказавшихся в трудной ситуации, но и выдачу новых кредитов, а также обеспечивать финансовую стабильность в период низких цен на нефть, расширять правительственные программы поддержки экономики", - считает Аксаков.

Он констатировал, что в прошлом году был поставлен рекорд по доле безналичных платежей. "Он достиг 64,7% (в 2018 году - 55,6%), была запущена система быстрых платежей, с помощью которой было осуществлено за короткое время 6,8 млн платежей на сумму более 100 млрд рублей, проводилась работа по повышению устойчивости платежной системы. Эти меры сегодня способствуют повышению прозрачность экономики, предоставляют удобство и дешевизну для граждан", - полагает Аксаков.

Вместе с тем Аксаков отметил, что пандемия коронавирусной инфекции является не только вызовом для экономики страны, но и шансом для ее поступательного развития за счет внедрения новых технологий, в том числе за счет возможностей использования цифровой системы для оказания любых финансовых и нефинансовых услуг.

Работа ЦБ в новых условиях

Глава комитета высоко оценил действия Банка России по защите прав потребителей и повышению финансовой грамотности. "В текущих условиях эта работа дает свои плоды, оберегая потребителей от принятия на себя чрезмерной долговой нагрузки. Введение показателя долговой нагрузки, ограничение ставок и штрафов по займам в МФО - большой шаг в повышении защиты интересов заемщиков", - отметил Аксаков.

Большая работа была проведена ЦБ по созданию эффективного взаимодействия банков и застройщиков в рамках внедрения проектного финансирования долевого строительства. В начале прошлого года система страхования вкладов была распространена на средства малых предприятий, что очень важно для них, особенно в условиях нестабильности, указал председатель комитета.

"При этом очевидно, что финансовый рынок, как часть экономики, не может не испытывать проблем, связанных с последствиями пандемии и мирового экономического кризиса. В связи с этим важно всесторонне рассмотреть текущую ситуацию и меры ЦБ по обеспечению финансовой стабильности, созданию условий для восстановления и развития экономики. Именно в этом контексте будет построена работа депутатов Госдумы при рассмотрении отчета Банка России", - отметил Аксаков.

По предварительным данным, рассмотрение отчета ЦБ в Госдуме намечено на 23 июня.