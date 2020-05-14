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Более 37 тыс. компаний Петербурга приняли стандарт безопасной деятельности при пандемии

Новые санитарные условия приняли преимущественно крупные компании, а также субъекты малого и среднего предпринимательства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Более 37 тыс. организаций Санкт-Петербурга приняли стандарт безопасной деятельности, предусматривающий особое соблюдение санитарного режима и личной гигиены сотрудников в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор города Евгений Елин.

"В апреле более 37 тыс. компаний приняли стандарт безопасной деятельности, обеспечивающий безопасные условия работы, [принимая во внимание эпидемиологическую обстановку]. За последние два дня еще 4,5 тыс. организаций подали соответствующие заявки. Стандарты разработаны на основании рекомендаций Роспотребназдзора", - сказал Елин.

Новые санитарные условия приняли преимущественно крупные компании, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, специализирующиеся в производственной и научно-технической сферах.

В соответствии со стандартом компаниям, а также индивидуальным предпринимателям необходимо перед началом каждого рабочего дня организовывать визуальный осмотр и опрос работников на наличие признаков острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), измерять температуру. При температуре 37 градусов и выше либо при других явных признаках ОРВИ сотрудник должен быть отстранен от paбoты и получить уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение.

Работники должны быть обеспечены запасом одноразовых масок, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается. В случае необходимости контактов с посетителями рабочие места должны быть оснащены устройствами, предохраняющими от прямой передачи капельной инфекции (экраны).

Повторное использование одноразовой технологической одежды запрещено, ряд требований установлен и к санитарной обработке помещений. Дезинфекция может проводиться собственными силами или привлеченными специализированными организациями. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов.

 

Салоны и рестораны пока не откроются

 

В Санкт-Петербурге с 12 мая вступил в силу порядок, согласно которому организации и индивидуальные предприниматели, на которые не распространяются ограничения и запреты в связи с пандемией, могут осуществлять или возобновлять свою работу.

Ограничения городских властей сохраняются для салонов красоты, компаний в сферах общественного питания и услуг. По словам вице-губернатора города, эпидемиологическая обстановка в городе пока не позволяет разрешить им работу.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.

По последним данным, в Петербурге выявлено 8 945 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 899 человек, умерли 69.

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