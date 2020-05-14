Строительство Западной объездной дороги под Иваново завершится в этом году

ИВАНОВО, 14 мая. /ТАСС/. Строительство последнего участка Западной объездной дороги города Иваново в районе аэропорта завершится в этом году, сообщил журналистам губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Сейчас все заняты повесткой борьбы с вирусом, но жизнь продолжается, и такие системные вопросы по дорожному строительству должны оставаться под вниманием. В Иванове 38 дорог будет отремонтировано, и завершим Западный обход. Соответственно, весь грузовой транспорт будет направлен в обход центра города", - пояснил Воскресенский во время инспекции объекта.

Он напомнил, что строительство завершающего этапа объездной дороги протяженностью 2,8 км проходит в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В настоящее время работы выполнены на 55%, сейчас строители занимаются соединением основной трассы с улицей Станкостроителей и дорогой в аэропорт. Проектом предусмотрено четырехполосное движение с разделением встречных потоков барьерным ограждением, две круговые развязки, освещение проезжей части, тротуар. Новая дорога свяжет федеральную трассу М-7 "Волга" с существующим участком Западного обхода и позволит пустить транзитный транспорт в обход города в направлении Ярославля.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 г.) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.