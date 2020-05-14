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Объем средств ФНБ в апреле сократился почти на 450 млрд рублей

На 1 мая он составил 12,406 трлн рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле сократился на 449 млрд рублей и на 1 мая составил 12,406 трлн рублей, ликвидная часть составила 7,4% ВВП, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1 апреля составлял 12,855 трлн рублей.

"По состоянию на 1 мая 2020 года объем ФНБ составил 12,406 трлн рублей, или 10,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 год, что эквивалентно $168 352,2 млн", - сообщает Минфин.

Отмечается, что по состоянию на 1 мая 2020 года объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8,438 трлн рублей или $114 520,3 млн (7,4% ВВП, прогнозируемого на 2020 год).

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