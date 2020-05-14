"Сбермаркет" планирует выйти во все регионы России к июлю 2020 года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сервис доставки продуктов "Сбермаркет" планирует выйти во все регионы России, кроме Крыма и Севастополя, до конца июня 2020 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Сбермаркет" Асан Курмангужин.

"Мы работаем в 62 городах России. Мы поставили себе сверхамбициозную задачу - до конца июня открыться во всех субъектах РФ - 99 городов в сумме - кроме Крыма и Севастополя, потому что там чуть сложнее с биллингом из-за санкций", - отметил он.

В апреле 2020 года оборот сервиса вырос относительно аналогичного периода прошлого года в 13,2 раза - до 1,5 млрд рублей. В марте оборот составил 726 млн рублей. "Пандемия ускорила наш рост. Мы должны были идти на цифры порядка 700 млн рублей. По факту мы увидели, что 14 марта спрос увеличился до 20 тыс. заказов, хотя на тот момент у нас была возможность доставлять только 5 тыс. заказов", - отметил он.

Сейчас "Сбермаркет" может доставлять до 24 тыс. заказов в день, в среднем осуществляет 15-18 тыс. доставок в день. Спрос на товары первой необходимости стабилизировался, но не упал. В среднем 49% покупательской корзины занимает категория свежих продуктов, при этом 19% корзины занимают фрукты и овощи, 15% приходится на молочные продукты, 9% - на мясо и рыбу, на крупы и злаковые - 9%, 7% и 8% - на гигиену и товары для дома соответственно. Доля остальных категорий не превышает 8%.

"Сейчас мы догнали скачкообразный спрос. Мы снова перезапускаем каналы привлечения, чтобы продолжить стабильный рост", - отметил он.

Кроме того, сервис планирует обойти лидера рынка X5 Retail Group к июню (по итогам апреля онлайн-продажи сервисов доставки X5 составили 1,7 млрд рублей). Также "присматривается" к индустрии доставки товаров для детей и товаров для здоровья, в том числе лекарств. "Если в 2018 году на нас, наших конкурентов приходилось 30 млрд, то, мы считаем, что в ближайшие годы с учетом инвестиций крупных игроков рынок разрастется до 500 млрд рублей общего объема оборота товаров в год. Мы, конечно, хотели бы охватить большую часть из этой суммы", - сказал он.

По прогнозам "Сбермаркета", потенциал рынка доставки продуктов в России составляет 400 тыс. доставок в день.

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости, созданный на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Оборот компании по итогам 2019 года составил 1,852 млрд рублей.