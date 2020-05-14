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Facebook запустила сервис для видеоконференций Messenger Rooms

Сервис будет доступен для всего мира на следующей неделе
Описание
© EPA/PETER DaSILVA

ТАСС, 14 мая. Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, запустила в четверг сервис групповых видеозвонков под названием Messenger Rooms. Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг на своей странице в соцсети.

"Messenger Rooms теперь доступен для всех в США и Канаде и будет доступен для всего мира на следующей неделе", - написал он.

"В Rooms нет ограничений по времени, можно добавлять до 50 человек", - указал Цукерберг. По его словам, группы звонков можно создавать бесплатно в разных соцсетях компании, а именно в Facebook, Messenger , а вскоре в этот список добавятся WhatsApp и Instagram. Создатель группового видеозвонка может просто поделиться ссылкой на беседу со всеми желающими, и они, перейдя по ней, сразу подключатся к разговору.

Отдельно глава компании подчеркнул, что данный инструмент создан в основном не для работы, а для общения с друзьями и близкими людьми. "Вам не нужно выбирать точное время для общения, как в других сервисах видеоконференций: здесь все намного более непринужденно и весело", - добавил Цукерберг.

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