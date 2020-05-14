Липецкие предприятия бытовых услуг смогут использовать патентную систему налогообложения

ЛИПЕЦК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Липецкой области включили предпринимателей, работающих в сфере бытовых услуг, в список тех, кто сможет использовать патентную систему налогообложения, сообщает в четверг пресс-служба областного совета депутатов.

"Это переработка картофеля, производство масел, муки, крупы, изготовление мебели, дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий и оборудования, изготовление и ремонт очков, изготовление средств защиты и ряд других", - пояснил спикер облсовета Павел Путилин, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, в отношении таких предпринимателей предлагается установить размер потенциально возможного к получению годового дохода для расчета суммы патента в размере 40 тыс. рублей - на уровне минимального дохода, предусмотренного региональным законодательством.

Патентная система налогообложения проста в расчете, а также не требует сдачи налоговой декларации. Предприятия, использующую такую систему, освобождаются от уплаты НДФЛ, налога на имущества и НДС. Систему могут использовать предприниматели, у которых трудится не более 15 человек.