Эксперт: оборот торговли в России в апреле упал на 35-45%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России по итогам апреля 2020 года может упасть на 35-45%, а оборот рынка общественного питания - не менее чем на 60%, сообщил гендиректор аналитической компании InfoLine Иван Федяков на онлайн-конференции.

"Март был рекордным за последние пять лет по объемам продаж, но в апреле мы видим глубочайшее падение. Сейчас пока еще предварительные оценки по розничному товарообороту - на 35-45% будет результат по итогам этого "черного апреля" ниже", - сказал он.

На рынке общественного питания падение гораздо глубже, отметил эксперт, в апреле оно составило "не менее 60%", на что оказало влияние закрытие ресторанов и кафе из-за пандемии.

По его словам, это падение станет крупнейшим в истории, и оно опасно не только своей глубиной, но и тем, что в отличие от предыдущих кризисов падение розничного товарооборота не будет компенсировано за счет инфляции. "Цены не будут расти такими галопирующими темпами, как это было, допустим, в 2015 году, даже несмотря на ослабление рубля. Во многом потому что реальные доходы населения, к сожалению, также переживают очень глубокое снижение", - отметил он.

При этом в период самоизоляции население России, отметил Федяков, вошло в положение, когда почти половина экономически активного населения имеет кредиты.

"Уже первые данные говорят нам, что около 30% населения либо полностью потеряло свой доход, либо существенно, и будет испытывать трудности не только в потреблении, но и в обслуживании ранее взятых обязательств. Это скажется на покупательской способности и динамике рынка. Мы не сможем так же легко повышать цены, как раньше, потому что население не готово покупать более дорогостоящую продукцию и товары", - отметил Федяков.

По данным за апрель, продажи практически во всех сегментах непродовольственного ретейла упали - снижение до 90% происходило в сегменте одежды.

"По итогам апреля, на последних неделях, мы видим, и в фарм-ретейле снижение, и в продуктах питания. Во многом мы это связываем с тем, что реальные доходы населения существенным образом сокращаются, приходится экономить, это проецируется на показатели деятельности торговых компаний", - заключил Федяков.