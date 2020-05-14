Инвестором четвертого офсетного контракта в Москве стала компания "Вимм-Билль-Данн"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Победителем конкурса на право заключения четвертого офсетного контракта Москвы, объявленного 28 февраля, стала компания "Вимм-Билль-Данн". Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Совокупный объем инвестиций по уже подписанным контрактам составляет 9,8 млрд рублей, еще не менее 2,1 млрд рублей вложит в город предприятие пищевой промышленности", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что с 2022 года в течение восьми лет компания "Вимм-Билль-Данн" будет производить и поставлять городу продукты для детей и кормящих женщин. "По условиям конкурса будет создано производство 38 наименований продуктов - молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочная смесь и сухая смесь, которые поставляются через молочно-раздаточные пункты города", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Леонида Костромы, одной из главных целей офсетного контракта является стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия или модернизацию существующих мощностей. "По закону о контрактной системе, офсетный контракт может быть заключен на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций - 1 млрд рублей, поставляемый товар должен быть российского происхождения, то есть с высокой степенью локализации", - отметил Кострома. Его слова также цитирует пресс-служба.

Компания "Вимм-Билль-Данн" является производителем продуктов питания и напитков в России, в том числе с 2001 года выпускает детское питание. В 2016 году предприятие получило статус промышленного комплекса.

Об офсетных контрактах

Офсетный контракт - это закупка товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации их производства.

Ранее Москва заключила три офсетных контракта в сфере фармацевтики и медицины. В рамках первых двух в городе строятся новые заводы по производству лекарственных препаратов для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных, иммунных заболеваний. Третий офсет, подписанный с компанией "Гемамед" в конце прошлого года, предполагает создание в городе почти 100% импортозамещающего производства ряда медицинских изделий. Впоследствии и лекарства, и медизделия будут поставляться столице.

Также столица планирует заключать офсетные контракты в таких отраслях, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование.